Alonso podstúpil operáciu čeľuste, štart novej sezóny by mal stihnúť

Madrid 12. februára (TASR) - Španielsky jazdec formuly 1 Fernando Alonso má zlomenú čeľusť, no jeho štart v úvodných pretekoch novej sezóny seriálu MS nie je ohrozený. Dvojnásobný svetový šampión potvrdil vo štvrtok, že sa pri bicyklovaní vo Švajčiarsku zaplietol do dopravnej nehody.



Tridsaťdeväťročný jazdec strávi ešte dva dni v nemocnici. "Lekári objavili zlomeninu hornej čeľuste a vykonali úspešnú nápravu operačným spôsobom. Po pár dňoch oddychu by sa mal postupne zapojiť do tréningu. Očakávame, že bude pred začiatkom sezóny plne pripravený," zverejnil v piatok novinky po nehode Alonsov tím Alpine.



Alonso získal majstrovské tituly v roku 2005 a 2006 s tímom Renault, ktorý sa pred novou sezónou premenoval na Alpine. Do seriálu F1 sa vrátil po dvoch rokoch. Prvé preteky novej sezóny sú na programe 28. marca v Bahrajne. Informovala agentúra DPA.