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Alonso potvrdil rozhovor s Fernandezom, chce ho udržať v Chelsea
Španielsky kouč zároveň zdôraznil, že si želá, aby majster sveta z roku 2022 zostal na Stamford Bridge.
Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Nový tréner futbalistov Chelsea Xabi Alonso potvrdil, že absolvoval súkromný rozhovor s argentínskym stredopoliarom Enzom Fernandezom, ktorého budúcnosť v londýnskom klube bola v uplynulých mesiacoch predmetom špekulácií. Španielsky kouč zároveň zdôraznil, že si želá, aby majster sveta z roku 2022 zostal na Stamford Bridge.
Alonso podpísal zmluvu s Chelsea v máji, mužstvo prevzal 1. júla a v pondelok absolvoval prvú tlačovú konferenciu. Fernandez dostal v apríli interný dvojzápasový trest po tom, ako v podcaste vyhlásil, že by chcel žiť v Madride. Jeho slová vyvolali špekulácie o možnom prestupe do Realu Madrid. „Áno chcem,“ odpovedal v pondelok Alonso na otázku, či chce, aby Fernandez zostal v Chelsea. „Rozprávali sme sa. Ale chápte, že to, o čom sme sa bavili, zostane iba medzi nami,“ zdôraznil.
Fernandez sa momentálne s Argentínou pripravuje na stredajšie semifinále MS proti Anglicku v Atlante. Spolu s ním sú na šampionáte ešte ďalší traja hráči Chelsea – Angličania Reece James a Trevoh Chalobah a Francúz Malo Gusto.
Chelsea obsadila v uplynulej sezóne Premier League až desiate miesto po tom, čo rok predtým skončila štvrtá. Alonso označil návrat do európskych pohárov za jeden z hlavných cieľov. „Určite je to náš cieľ. Aby sme ho dosiahli, musíme robiť veľa vecí správne. Chceme si vytvoriť vlastnú identitu, vedieť, ako chceme hrať a pristupovať ku každému zápasu. To je moja úloha. Chceme vyhrávať veľa zápasov a byť konkurencieschopní. Som sebavedomý a optimistický, že môžeme mať skvelú sezónu,“ dodal Alonso podľa AP.
Alonso podpísal zmluvu s Chelsea v máji, mužstvo prevzal 1. júla a v pondelok absolvoval prvú tlačovú konferenciu. Fernandez dostal v apríli interný dvojzápasový trest po tom, ako v podcaste vyhlásil, že by chcel žiť v Madride. Jeho slová vyvolali špekulácie o možnom prestupe do Realu Madrid. „Áno chcem,“ odpovedal v pondelok Alonso na otázku, či chce, aby Fernandez zostal v Chelsea. „Rozprávali sme sa. Ale chápte, že to, o čom sme sa bavili, zostane iba medzi nami,“ zdôraznil.
Fernandez sa momentálne s Argentínou pripravuje na stredajšie semifinále MS proti Anglicku v Atlante. Spolu s ním sú na šampionáte ešte ďalší traja hráči Chelsea – Angličania Reece James a Trevoh Chalobah a Francúz Malo Gusto.
Chelsea obsadila v uplynulej sezóne Premier League až desiate miesto po tom, čo rok predtým skončila štvrtá. Alonso označil návrat do európskych pohárov za jeden z hlavných cieľov. „Určite je to náš cieľ. Aby sme ho dosiahli, musíme robiť veľa vecí správne. Chceme si vytvoriť vlastnú identitu, vedieť, ako chceme hrať a pristupovať ku každému zápasu. To je moja úloha. Chceme vyhrávať veľa zápasov a byť konkurencieschopní. Som sebavedomý a optimistický, že môžeme mať skvelú sezónu,“ dodal Alonso podľa AP.