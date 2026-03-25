Alonso sa pred VC Japonska pripojí k svojmu tímu neskôr
Autor TASR
Suzuka 25. marca (TASR) - Španielsky pretekár Fernando Alonso sa k svojmu tímu Aston Martin pripojí pred Veľkou cenou Japonska neskôr. Za jeho neskorším príchodom na súťažný víkend F1 do Suzuky sú osobné dôvody - Alonsova partnerka Melissa Jimenezová by mala počas nasledujúcich dní porodiť ich prvé dieťa.
O Alonsovom neskoršom príchode informoval Aston Martin na sociálnej sieti X. „Fernando dorazí o niečo neskôr na tento víkend z osobných, resp. rodinných dôvodov a nezúčastní sa mediálneho dňa na Veľkej cene Japonska. Všetko je v poriadku a v piatok bude včas na trati,“ uviedol tím. Aston Martin má za sebou nevýrazný štart do sezóny 2026 F1. Pre veľké problémy s motorom Honda je po úvodných dvoch pretekoch posledný v Pohári konštruktérov.
Majster sveta z rokov 2005 a 2006 Alonso odstúpil z pretekov v Austrálii a Číne, zatiaľ čo jeho tímový kolega Lance Stroll skončil posledný v Melbourne a nedokončil v Šanghaji.
