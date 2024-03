Alonso zostane v Leverkusene, klub to má čoskoro oficiálne potvrdiť

Leverkusen 29. marca (TASR) - Španielsky tréner Xabi Alonso zostane v Bayeri Leverkusen aj po skončení prebiehajúcej sezóny. Informoval o tom nemecký denník Bild, podľa ktorého to má klub potvrdiť už na piatkovej tlačovej konferencii. Alonso má platnú zmluvu do júna 2026, no v uplynulom období o neho prejavilo záujem niekoľko veľkoklubov vrátane FC Liverpool a Bayernu Mníchov.



Štyridsaťdvaročný kormidelník je s Leverkusenom blízko k historickému úspechu. Tím je na čele Bundesligy s 10-bodovým náskokom pred Bayernom. "Farmaceuti" sú v súčasnosti jediný tím z piatich popredných súťaží, ktorý ešte v tejto sezóne neprehral v domácej lige. Do konca ročníka zostáva osem zápasov a Leverkusen mieri za svojím premiérovým titulom a prvou trofejou od roku 1993. Okrem toho je aj v semifinále Nemeckého pohára a štvrťfinále Európskej ligy, pričom ani v týchto súťažiach neokúsil prehru. Táto znamenitá séria je momentálne na čísle 38.



Alonso prišiel do klubu v októbri 2022, keď mu patrilo sedemnáste miesto v bundesligovej tabuľke. Informáciu o jeho zotrvaní v Leverkusene potvrdili okrem Bildu aj agentúra DPA a Sky Sports.