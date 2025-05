Alonsov odchod do Realu je zatiaľ otázny, Xhaka: Nedal najavo,že odíde

Berlín 5. mája (TASR) - Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka verí, že Bayer Leverkusen povedie aj v nasledujúcej sezóne španielsky tréner Xabi Alonso. Hlavného kouča „farmaceutov“ spájajú s odchodom do Realu Madrid. Nahradiť by mal Carla Ancelottiho, no o zmene zatiaľ nie sú žiadne nové informácie.



Leverkusen s určitosťou neobháji titul z predošlej sezóny. Definitíva padla po nedeľňajšom stretnutí úradujúcich majstrov Bundesligy s Freiburgom (2:2), po ktorom má Bayern Mníchov dve kolá pred koncom na čele nedostihnuteľný osembodový náskok. Alonso po zápase neposkytol nové informácie o svojej budúcnosti. „Čo sa stane, stane sa. Mali sme skvelé časy, naďalej však je náš tréner, pokiaľ tu je. V žiadnom prípade nedal najavo, že chce odísť,“ povedal stredopoliar Xhaka.



Športový riaditeľ klubu Simon Rolfes oznámil, že očakáva vyjasnenie situácie ešte pred koncom sezóny. V prípade odchodu 43-ročného Španiela by ho mohol nahradiť Holanďan Erik ten Hag, ktorý naposledy viedol Manchester United. Spomína sa aj záujem o Cesca Fabregasa z talianskeho Como či bývalého kormidelníka Barcelony Xaviho Hernandeza. „Pre každý tím a hráča je jednoduchšie, ak viete, kto bude na lavičke budúci rok. Nemalo by to byť však ospravedlnením za uplynulé týždne,“ citovala Xhaku agentúra DPA.