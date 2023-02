Althausová získala zlato na strednom mostíku na šampionáte v Planici

MS v severskom lyžovaní v Planici - skoky na lyžiach



individuálna súťaž žien na strednom mostíku HS-102:



1. Katharina Althausová (Nem.) 249,1 b. (98,5+97 m), 2. Eva Pinkelnigová (Rak.) 246,9 (96,5+100), 3. Anna Odine Strömová (Nór.) 246,0 (100+95), 4. Selina Freitagová (Nem.) 240,6 (97+98), 5. Thea Minyan Björsethová (Nór.) 239,3 (95+97,5), 6. Juki Itová (Jap.) 229,3 (92,5+94,5), 7. Maren Lundbyová (Nór.) 227,5 (94,5+94), 8. Nozomi Marujamová (Jap.) 227,0 (94+97), 9. Anna Rupprechtová (Nem.) 226,4 (95+96), 10. Abigail Strateová (Kan.) 224,2 (92+93)



Planica 23. februára (TASR) - Nemecká skokanka na lyžiach Katharina Althausová získala na MS v Planici zlatú medailu v individuálnej súťaži na strednom mostíku HS-102. V slovinskom stredisku triumfovala s náskokom 2,2 bodu pred líderkou celkového poradia Svetového pohára Rakúšankou Evou Pinkelnigovou. Tretia skončila s mankom 3,1 bodu po 1. kole vedúca Nórka Anna Odine Strömová.Althausová bola po úvodnom súťažnom pokuse druhá o 4,7 b. za Strömovou, ktorá pristála na značke 100 m. V druhom kole dosiahla Nemka výkon 97 m, no dostala bodovú kompenzáciu za zadný vietor a vyšvihla sa na najvyšší stupienok. Pre Althausovú je to životný úspech a prvé individuálne zlato z MS. Strömová skočila v 2. kole iba 95 m a prepadla sa na bronzovú priečku.uviedla Althausová do kamier stanice Eurosport. Obhajkyňa titulu z Oberstdorfu 2021 Slovinka Ema Klinecová obsadila až 19. miesto s výraznou takmer 40-bodovou stratou na novú majsterku sveta.