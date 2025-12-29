Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alvarado a Williams dostali dištanc za bitku v NBA

Basketbalista New Orleans Pelicans Jose Alvarado (tretí zľava) a hráč Phoenixu Suns Mark Williams (druhý sprava) sa bijú počas zápasu zámorskej NBA New Orleans Pelicans - Phoenix Suns v New Orleanse v sobotu 27. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Alvarado sa dopustil defenzívneho faulu na Williamsa, ktorý ho následne buchol do chrbta.

Autor TASR
New York 29. decembra (TASR) - Jose Alvarado a Mark Williams dostali od vedenia zámorskej basketbalovej NBA dištanc za bitku v sobotňajšom dueli medzi New Orleans Pelicans a Phoenixom Suns. Rozohrávač domáceho tímu Alvarado si nezahrá dve stretnutia, pivot Phoenixu Williams dostal jednozápasový trest.

K incidentu prišlo 2:06 minúty pred koncom tretej štvrtiny. Alvarado sa dopustil defenzívneho faulu na Williamsa, ktorý ho následne buchol do chrbta. Alvarado potom zasypal protihráča spŕškou úderov. Phoenix napokon triumfoval na palubovke súpera 123:114. Informovala o tom agentúra AFP.
