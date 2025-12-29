< sekcia Šport
Alvarado a Williams dostali dištanc za bitku v NBA
Alvarado sa dopustil defenzívneho faulu na Williamsa, ktorý ho následne buchol do chrbta.
Autor TASR
New York 29. decembra (TASR) - Jose Alvarado a Mark Williams dostali od vedenia zámorskej basketbalovej NBA dištanc za bitku v sobotňajšom dueli medzi New Orleans Pelicans a Phoenixom Suns. Rozohrávač domáceho tímu Alvarado si nezahrá dve stretnutia, pivot Phoenixu Williams dostal jednozápasový trest.
K incidentu prišlo 2:06 minúty pred koncom tretej štvrtiny. Alvarado sa dopustil defenzívneho faulu na Williamsa, ktorý ho následne buchol do chrbta. Alvarado potom zasypal protihráča spŕškou úderov. Phoenix napokon triumfoval na palubovke súpera 123:114. Informovala o tom agentúra AFP.
K incidentu prišlo 2:06 minúty pred koncom tretej štvrtiny. Alvarado sa dopustil defenzívneho faulu na Williamsa, ktorý ho následne buchol do chrbta. Alvarado potom zasypal protihráča spŕškou úderov. Phoenix napokon triumfoval na palubovke súpera 123:114. Informovala o tom agentúra AFP.