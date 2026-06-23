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Alvarez chce odísť z Atletica Madrid: Najlepšie riešenie pre všetkých
Atletico začiatkom júna odmietlo ponuku Realu vo výške 150 miliónov eur a prezident klubu Enrique Cerezo vyhlásil, že Alvarez nie je na predaj.
Autor TASR
Arlington 23. júna (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Julian Alvarez po pondelkovom zápase s Rakúskom na MS vyhlásil, že chce odísť z Atletica Madrid. Podľa 26-ročného útočníka by bol prestup „najlepším riešením pre všetky strany“. O jeho služby sa podľa médií zaujímajú ligoví rivali Real Madrid a FC Barcelona.
Atletico začiatkom júna odmietlo ponuku Realu vo výške 150 miliónov eur a prezident klubu Enrique Cerezo vyhlásil, že Alvarez nie je na predaj. Hráč sa k svojej budúcnosti vyjadril prvýkrát po víťazstve Argentíny nad Rakúskom 2:0 v Arlingtone, po ktorom obhajcovia titulu postúpili do šestnásťfinále MS. „Nie je vhodný čas hovoriť o tom, ale nechcem ani nič skrývať. Snažím sa byť úprimný človek,“ povedal Alvarez novinárom v Texase. „Hovoril som s ľuďmi v klube a s tými, s ktorými som sa potreboval porozprávať. Myslím si, že prestup bude najlepším riešením pre všetkých. Chcem si splniť svoj sen,“ uviedol podľa AFP bez toho, aby prezradil preferovanú destináciu.
Prezident Atletica, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, ešte minulý týždeň tvrdil, že nemá žiadne informácie o tom, že by Alvarez chcel odísť. Zároveň zdôraznil, že útočník môže klub opustiť iba v prípade aktivovania výkupnej klauzuly vo výške 500 miliónov eur. Real Madrid sa podľa španielskych médií po odmietnutí svojej ponuky začal zameriavať na iné prestupové ciele. Barcelona naopak údajne pripravuje novú ponuku, keďže hľadá náhradu za odchádzajúceho Roberta Lewandowského. „Blaugranas“ boli údajne pôvodne ochotní zaplatiť 100 miliónov eur.
Atletico začiatkom júna odmietlo ponuku Realu vo výške 150 miliónov eur a prezident klubu Enrique Cerezo vyhlásil, že Alvarez nie je na predaj. Hráč sa k svojej budúcnosti vyjadril prvýkrát po víťazstve Argentíny nad Rakúskom 2:0 v Arlingtone, po ktorom obhajcovia titulu postúpili do šestnásťfinále MS. „Nie je vhodný čas hovoriť o tom, ale nechcem ani nič skrývať. Snažím sa byť úprimný človek,“ povedal Alvarez novinárom v Texase. „Hovoril som s ľuďmi v klube a s tými, s ktorými som sa potreboval porozprávať. Myslím si, že prestup bude najlepším riešením pre všetkých. Chcem si splniť svoj sen,“ uviedol podľa AFP bez toho, aby prezradil preferovanú destináciu.
Prezident Atletica, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, ešte minulý týždeň tvrdil, že nemá žiadne informácie o tom, že by Alvarez chcel odísť. Zároveň zdôraznil, že útočník môže klub opustiť iba v prípade aktivovania výkupnej klauzuly vo výške 500 miliónov eur. Real Madrid sa podľa španielskych médií po odmietnutí svojej ponuky začal zameriavať na iné prestupové ciele. Barcelona naopak údajne pripravuje novú ponuku, keďže hľadá náhradu za odchádzajúceho Roberta Lewandowského. „Blaugranas“ boli údajne pôvodne ochotní zaplatiť 100 miliónov eur.