Alvarez pokoril Planta a zjednotil všetky opasky v superstrednej váhe

Las Vegas 7. novembra (TASR) - Mexický profesionálny boxer Saul "Canelo" Alvarez sa v sobotu v Las Vegas nezmazateľne zapísal do histórie. V 11. kole duelu o titul majstra sveta v superstrednej hmotnostnej kategórii (do 76 kg) verzie IBF knokautoval Caleba Planta z USA a k trom zo štyroch najprestížnejších opaskov v tejto kategórii pridal aj posledný. Je vôbec prvým šampiónom v histórii, ktorý zjednotil všetky tituly v superstrednej váhe.



Tridsaťjedenročnému Mexičanovi sa to podarilo za menej ako 12 mesiacov. Dosiahol už 57. víťazstvo v profesionálnej kariére (39 KO), na konte má aj dve remízy a jedinú prehru utrpel v roku 2013 s Američanom Floydom Mayweatherom. V MGM Grand Hotel v Las Vegas nastali rozhodujúce okamihy v 11. kole. Favorit poslal Planta dvakrát k zemi. Najprv ľavým hákom, potom aj pravým. Stal sa len šiestym boxerom v dejinách, ktorý držal naraz opasky všetkých štyroch organizácií.



"Nebolo ľahké dokázať niečo takéto. Spolu s mojím tímom som to dotiahol ďaleko. Triumf venujem špeciálne Mexiku," povedal víťaz. Dvadsaťdeväťročnému Plantovi uštedril prvú prehru v kariére (21-1). "Súper mi to poriadne sťažil. Aj potom chcel pokračovať, ale povedal som mu, že nie je hanba skončiť. Ja už som bol na vrchole," citovala Alvareza agentúra AFP.