Alvarez predĺžil zmluvu s Manchestrom City do roku 2028

Manchester 16. marca (TASR) - Futbalista Julian Alvarez vo štvrtok predĺžil zmluvu s Manchestrom City do roku 2028. Argentínsky útočník strelil vo svojej prvej sezóne v Premier League desať gólov.



"Je to pre mňa a moju rodinu moment hrdosti. Je úžasné, že klub ako City do mňa vložil takúto dôveru. So svojou prvou sezónou som naozaj spokojný, ale mám toho veľa pred sebou. Viem, že môžem byť lepší a City mi ponúka všetko, čo potrebujem, aby som naplnil svoj potenciál," citovala dvadsaťtriročného Argentínčana agentúra AFP.



Alvarez v závere uplynulého roka pomohol Argentíne štyrmi gólmi k zisku titulu svetového šampióna na MS v Katare.