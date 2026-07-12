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Alvarez rozhodol výstavným gólom, Argentína bližšie k obhajobe
Úvodný gól strelili Juhoameričania už v 10. minúte, keď hviezdny Lionel Messi nacentroval z rohového kopu loptu na hlavu Alexisa Mac Allistera.
Autor TASR
New York 12. júla (TASR) - Futbalový útočník Julian Alvarez výstavným gólom výrazne prispel k postupu Argentíny do semifinále majstrovstiev sveta. Jeho tím zdolal Švajčiarsko 3:1 po predĺžení, v ktorom predviedol hráč Atletica Madrid „obaľovačku“ spoza šestnástky, nedal šancu brankárovi Gregorovi Kobelovi a proti početne oslabenému súperovi vsietil víťazný gól na priebežných 2:1. Úradujúci majster sveta zabojuje o postup do finále s Anglickom v stredu o 21.00 SELČ.
Úvodný gól strelili Juhoameričania už v 10. minúte, keď hviezdny Lionel Messi nacentroval z rohového kopu loptu na hlavu Alexisa Mac Allistera. Bola to ich prvá strela na bránku, Mac Allister vyskočil medzi Djibrilom Sowom a Breelom Embolom a presnou hlavičkou poslal loptu k vzdialenejšej žrdi. Asistenciu si pripísal Messi po rohovom kope, čím zvýšil svoj celkový počet asistencií na šiestich svetových šampionátoch na desať. S ôsmimi gólmi je zároveň na čele tabuľky strelcov o Zlatú kopačku spolu s francúzskym útočníkom Kylianom Mbappem, no v noci na nedeľu sa medzi strelcov nezapísal. Švajčiari mali problémy dostať sa do protiútokov, no okolo 30. minúty si vypracovali veľkú šancu. Brankár Emiliano Martínez však pohotovo vybehol z brány a zneškodnil Embolov pokus. Argentína si do prestávky už ďalšiu strelu na bránu nevypracovala a Švajčiarsko malo viac úspešných prihrávok než úradujúci majstri sveta.
Začiatok druhého polčasu nepriniesol veľa vzruchu, no Helvéti postupne prevzali iniciatívu a v 67. minúte sa dočkalo odmeny. Dan Ndoye zakončil presnou strelou z uhla po kvalitnej prihrávke Ricarda Rodrigueza. O niekoľko minút neskôr prišla pre Helvétov pohroma. Embolo dostal po intervencii systému VAR druhú žltú kartu za simulovanie pádu a bol vylúčený. „Je úplne zdrvený. Bolí to nás aj jeho, že sme mali týmto spôsobom na ihrisku o jedného hráča menej,“ povedal tréner Murat Yakin. Podľa neho bol tím potrestaný za chybu rozhodcovského tímu. Aj ďalší švajčiarski reprezentanti ostro kritizovali rozhodnutie arbitrov. Mac Allister potom v sľubnej pozícii hlavičkoval vedľa odkrytej brány, Messi tesne minul zakrútenou strelou, no Švajčiarsko odolalo a dotiahlo zápas až do predĺženia.
Švajčiari dlho odolávali jednej argentínskej vlne útokov za druhou, až napokon spomínaný Alvarez v 112. minúte zatočil loptu do horného rohu bránky. Lautaro Martinez potom v úplnom závere pridal tretí gól do odkrytej bránky a spečatil víťazstvo Argentíny. „Museli sme si veľa vytrpieť, vedeli sme však, že budú fyzicky veľmi silným tímom. Mali sme množstvo problémov. Niekedy sme nevedeli nájsť riešenie, ale dnes nám prialo aj šťastie, pretože jedného z ich hráčov vylúčili,“ povedal tréner Argentíny Lionel Scaloni podľa agentúry AFP.
Víťazstvo jeho tímu znamená, že v semifinále turnaja MS 2026 budú bojovať štyri najvyššie postavené tímy rebríčka FIFA. Argentína je teraz nezdolaná už v dvanástich zápasoch svetového šampionátu za sebou a pokúša sa stať prvým tímom od Brazílie v roku 1962, ktorý obháji titul majstra sveta. Juhoameričania bez problémov prešli skupinovou fázou v konkurencii Rakúska, Alžírska a Jordánska, no následne sa natrápili proti outsiderovi z Kapverd a proti Egyptu potrebovali veľkolepý obrat. Aj sobotňajší duel bol náročným bojom proti švajčiarskemu tímu, ktorý sa snažil po prvý raz v histórii postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta.
História zápasov medzi Anglickom a Argentínou je plná kontroverzných momentov na ihrisku a sprevádza ju aj dlhodobý politický spor štátov o zvrchovanosť nad Falklandskými ostrovmi, ktoré Argentínčania nazývajú Malvíny. V roku 1982 vyslala Veľká Británia vojsko, aby ostrovy získala späť po tom, čo ich obsadili Argentínčania. O štyri roky neskôr Argentína zdolala vo štvrťfinále Anglicko 2:1 na Aztéckom štadióne zásluhou dvoch gólov legendárneho Diega Maradonu – prvý bol neslávne známy gól „Božou rukou“, druhý fantastické sólové predstavenie, ktoré je dodnes považované za jeden z najkrajších gólov futbalovej histórie. Od roku 1986 sa oba tímy stretli na majstrovstvách sveta ešte dvakrát. V roku 1998 postúpila Argentína do štvrťfinále po jedenástkovom rozstrele (4:3) po remíze 2:2 pp. Po dueli sa terčom kritiky v Anglicku stal hviezdny David Beckham, ktorý bol vylúčený za faul na Diega Simeoneho. V poslednom súťažnom meraní síl na MS v roku 2002 zvíťazil „albion“ 1:0, čo bola jeho jediná výhra v základnej skupine a ďalej postúpil práve na úkor Argentíny aj Nigérie.
Úvodný gól strelili Juhoameričania už v 10. minúte, keď hviezdny Lionel Messi nacentroval z rohového kopu loptu na hlavu Alexisa Mac Allistera. Bola to ich prvá strela na bránku, Mac Allister vyskočil medzi Djibrilom Sowom a Breelom Embolom a presnou hlavičkou poslal loptu k vzdialenejšej žrdi. Asistenciu si pripísal Messi po rohovom kope, čím zvýšil svoj celkový počet asistencií na šiestich svetových šampionátoch na desať. S ôsmimi gólmi je zároveň na čele tabuľky strelcov o Zlatú kopačku spolu s francúzskym útočníkom Kylianom Mbappem, no v noci na nedeľu sa medzi strelcov nezapísal. Švajčiari mali problémy dostať sa do protiútokov, no okolo 30. minúty si vypracovali veľkú šancu. Brankár Emiliano Martínez však pohotovo vybehol z brány a zneškodnil Embolov pokus. Argentína si do prestávky už ďalšiu strelu na bránu nevypracovala a Švajčiarsko malo viac úspešných prihrávok než úradujúci majstri sveta.
Začiatok druhého polčasu nepriniesol veľa vzruchu, no Helvéti postupne prevzali iniciatívu a v 67. minúte sa dočkalo odmeny. Dan Ndoye zakončil presnou strelou z uhla po kvalitnej prihrávke Ricarda Rodrigueza. O niekoľko minút neskôr prišla pre Helvétov pohroma. Embolo dostal po intervencii systému VAR druhú žltú kartu za simulovanie pádu a bol vylúčený. „Je úplne zdrvený. Bolí to nás aj jeho, že sme mali týmto spôsobom na ihrisku o jedného hráča menej,“ povedal tréner Murat Yakin. Podľa neho bol tím potrestaný za chybu rozhodcovského tímu. Aj ďalší švajčiarski reprezentanti ostro kritizovali rozhodnutie arbitrov. Mac Allister potom v sľubnej pozícii hlavičkoval vedľa odkrytej brány, Messi tesne minul zakrútenou strelou, no Švajčiarsko odolalo a dotiahlo zápas až do predĺženia.
Švajčiari dlho odolávali jednej argentínskej vlne útokov za druhou, až napokon spomínaný Alvarez v 112. minúte zatočil loptu do horného rohu bránky. Lautaro Martinez potom v úplnom závere pridal tretí gól do odkrytej bránky a spečatil víťazstvo Argentíny. „Museli sme si veľa vytrpieť, vedeli sme však, že budú fyzicky veľmi silným tímom. Mali sme množstvo problémov. Niekedy sme nevedeli nájsť riešenie, ale dnes nám prialo aj šťastie, pretože jedného z ich hráčov vylúčili,“ povedal tréner Argentíny Lionel Scaloni podľa agentúry AFP.
Víťazstvo jeho tímu znamená, že v semifinále turnaja MS 2026 budú bojovať štyri najvyššie postavené tímy rebríčka FIFA. Argentína je teraz nezdolaná už v dvanástich zápasoch svetového šampionátu za sebou a pokúša sa stať prvým tímom od Brazílie v roku 1962, ktorý obháji titul majstra sveta. Juhoameričania bez problémov prešli skupinovou fázou v konkurencii Rakúska, Alžírska a Jordánska, no následne sa natrápili proti outsiderovi z Kapverd a proti Egyptu potrebovali veľkolepý obrat. Aj sobotňajší duel bol náročným bojom proti švajčiarskemu tímu, ktorý sa snažil po prvý raz v histórii postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta.
História zápasov medzi Anglickom a Argentínou je plná kontroverzných momentov na ihrisku a sprevádza ju aj dlhodobý politický spor štátov o zvrchovanosť nad Falklandskými ostrovmi, ktoré Argentínčania nazývajú Malvíny. V roku 1982 vyslala Veľká Británia vojsko, aby ostrovy získala späť po tom, čo ich obsadili Argentínčania. O štyri roky neskôr Argentína zdolala vo štvrťfinále Anglicko 2:1 na Aztéckom štadióne zásluhou dvoch gólov legendárneho Diega Maradonu – prvý bol neslávne známy gól „Božou rukou“, druhý fantastické sólové predstavenie, ktoré je dodnes považované za jeden z najkrajších gólov futbalovej histórie. Od roku 1986 sa oba tímy stretli na majstrovstvách sveta ešte dvakrát. V roku 1998 postúpila Argentína do štvrťfinále po jedenástkovom rozstrele (4:3) po remíze 2:2 pp. Po dueli sa terčom kritiky v Anglicku stal hviezdny David Beckham, ktorý bol vylúčený za faul na Diega Simeoneho. V poslednom súťažnom meraní síl na MS v roku 2002 zvíťazil „albion“ 1:0, čo bola jeho jediná výhra v základnej skupine a ďalej postúpil práve na úkor Argentíny aj Nigérie.