Alvaro Arbeloa potvrdil odchod z funkcie trénera Realu Madrid
Autor TASR
Madrid 22. mája (TASR) - Španielsky tréner Alvaro Arbeloa v piatok potvrdil, že po sezóne bez zisku trofeje skončí vo funkcii kormidelníka futbalistov Realu Madrid.
Arbeloa podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii odpovedal „áno“ na otázku, či potvrdzuje, že v budúcej sezóne už tím nepovedie. Médiá pritom vo veľkom informujú o návrate skúseného portugalského trénera Joseho Mourinha. Prezident „bieleho baletu“ Florentino Perez v januári vymenoval Arbelou za nástupcu Xabiho Alonsa, ktorý sa už medzičasom dohodol s londýnskou Chelsea.
Arbeloa zároveň uviedol, že by nepracoval ako člen Mourinhovho realizačného tímu, ak by Portugalčan skutočne prevzal mužstvo. „'Mou' má fantastický realizačný tím, má okolo seba dobrých ľudí. Ak príde do Madridu, príde so svojím tímom. Nie je šanca, že by som bol s ním. A moja budúcnosť? Od pondelka nad tým začnem premýšľať,“ povedal 43-ročný bývalý obranca Realu či Liverpoolu.
„Los Blancos“ privítajú v sobotu Athletic Bilbao na štadióne Santiaga Bernabeua vo svojom poslednom zápase v sezóne La Ligy. Arbeloa dúfa, že to nebude definitívne zbohom navždy: „Dúfam, že je to skôr dovidenia. Vždy som tento klub považoval za svoj domov, k Madridu patrím už 20 rokov v rôznych úlohách. Bude to môj posledný zápas v tejto sezóne v pozícii trénera Realu Madrid. Neviem však, či to bude posledný zápas môjho života ako tréner Realu Madrid. Nikdy nevieme. Pokúsim sa užiť si to a pokúsime sa zvíťaziť.“
