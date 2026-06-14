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Alvaro Arbeloa údajne rokuje s Fulhamom

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Na snímke Alvaro Arbeloa. Foto: TASR/AP

Anglický klub hľadá nástupcu Marca Silvu, ktorý ukončil svoje päťročné pôsobenie v západnom Londýne.

Autor TASR
Londýn 13. júna (TASR) - Španielsky tréner Alvaro Arbeloa, ktorý len nedávno skončil na lavičke Realu Madrid, údajne rokuje s anglickým Fulhamom. Informovala o tom agentúra AP.

Anglický klub hľadá nástupcu Marca Silvu, ktorý ukončil svoje päťročné pôsobenie v západnom Londýne a pripojil sa k Benfice Lisabon ako náhrada za Joseho Mourinha. Fulham v minulej sezóne skončil na 11. mieste v Premier League.
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