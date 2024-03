Alves zložil kauciu vo výške milión eur, proti rozsudku sa odvolal

Madrid 25. marca (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Dani Alves zložil kauciu vo výške milión eur a v pondelok ho mali prepustiť zo španielskeho väzenia. Zároveň sa odvolal voči obvineniu zo znásilnenia, ktoré ho dostalo za mreže ešte v januári 2023 po jeho zadržaní. Informovala o tom agentúra AP.



Trojčlenný senát španielskeho súdu uznal Alvesa za vinného vo februári a vymeral mu trest odňatia slobody na štyri roky a šesť mesiacov. Obeti musel navyše zaplatiť odškodné 150.000 eur a nesmie sa deväť rokov priblížiť k jej bydlisku či pracovisku. Zakázané má aj akýmkoľvek spôsobom s ňou komunikovať. Po prepustení má byť päť rokov pod dohľadom probačných úradov. Obeť pri vynesení rozsudku prítomná nebola.



Alves podľa súdu sexuálne napadol svoju obeť 31. decembra 2022 v skorých ranných hodinách v kúpeľni luxusného barcelonského nočného klubu. Brazílčanov opis skutočností sa v priebehu mesiacov menil. Najskôr vyhlásil, že so ženou ku sexuálnemu kontaktu nedošlo, neskôr skutok priznal, no tvrdil, že styk bol konsenzuálny. Tým, že sa spočiatku k styku nepriznal, sa údajne snažil zachrániť svoje manželstvo. Obeť priznala, že s Alvesom tancovala a ochotne s ním vošla do kúpeľne v nočnom klube. Keď však chcela odísť, vraj jej to nedovolil. Uviedla, že jej dal facku, urážal ju a k sexuálnemu styku ju donútil proti jej vôli.



Alves je vo väzení pre obavy miestnych autorít z úteku do Brazílie. Juhoamerická krajina nevydáva svojich občanov, keď sú odsúdení v iných štátoch. Kauciu vo výške milión eur mu súd povolil v stredu pod podmienkou, že odovzdá brazílsky i španielsky pas.



Brazílčan pôsobil v Barcelone v rokoch 2008-2016 i v sezóne 2021/2022. Počas svojej kariéry si obliekal aj dresy FC Sevilla, Juventusu Turín, Paríža Saint-Germain či brazílskych tímov Esporte Clube Bahia a FC Sao Paulo. S FC Barcelona triumfoval trikrát v Lige majstrov, so Sevillou má na konte dve víťazstvá v niekdajšom Pohári UEFA. V španielskej lige získal šesť titulov s Barcelonou, dva pridal s PSG v Ligue 1 a s Juventusom triumfoval raz v Serie A. V brazílskej reprezentácii odohral 126 stretnutí a dvakrát s ňou získal titul na Copa America.