Alžírčania sa kvalifikovali na MS 2026 ako štvrtá krajina z Afriky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pripojili sa k susedným krajinám Tunisku, Maroku a Egyptu.

Autor TASR
Alžír 9. októbra (TASR) - Futbalová reprezentácia Alžírska sa ako štvrtá africká krajina kvalifikovala na majstrovstvá sveta 2026. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Somálskom 3:0 vo štvrtok. Alžírčanom patrí 1. miesto v G-skupine v africkej kvalifikácii, na šampionát sa kvalifikovali po prvýkrát od roku 2014.

Pripojili sa k susedným krajinám Tunisku, Maroku a Egyptu a zabezpečili si miesto na budúcoročnom rozšírenom turnaji so 48 tímami, ktorý sa bude konať v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. Na MS sa predstavia po piaty raz, zo skupinovej fázy postúpili iba raz. V roku 2014 prehrali s Nemeckom v osemfinále. Na MS sa kvalifikuje celkovo deväť afrických tímov. Žreb MS sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone.
