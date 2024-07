Alžírskeho džudistu diskvalifikovali pred súbojom s Izraelčanom

Paríž 29. júla (TASR) - Alžírskeho džudistu Messaouda Redouaneho Drisa diskvalifikovali z OH v Paríži. Dvadsaťdvaročný reprezentant, ktorý mal štartovať v kategórii do 73 kg, prekročil váhový limit pred zápasom 1. kola proti Izraelčanovi Toharovi Butbulovi.



Dris pred pondelkovým duelom navážil 73,4 kg. Vzhľadom na politický kontext je možné, že Alžírčan sa po žrebe rozhodol svoj štart sabotovať. Na uplynulých hrách v Tokiu proti Butbulovi odmietol nastúpiť Drisov krajan Fethi Nourine a neskôr aj Sudánec Mohamed Abdalrasool. "Toharov konkurent sa nechal odstrániť z turnaja. Izraelská výprava bude pokračovať v súťažení s ohľadom na olympijské hodnoty. Veríme, že takéto správanie nemá vo svete športu miesto," citovala z vyhlásenia Izraelského olympijského výboru agentúra AFP.



Pred začiatkom hier požiadal Palestínsky olympijský výbor o vylúčenie Izraela skrz pretrvávajúci vojenský konflikt v Pásme Gazy. Ten sa začal v októbri vpádom palestínskeho militantného hnutia Hamas do Izraela, počas ktorého prišlo o život viac ako tisíc ľudí. Izrael odpovedal masívnymi leteckými útokmi a pozemnou ofenzívou. Počet obetí v palestínskej enkláve odvtedy dosiahol najmenej 39.000.