Alžírsko je naďalej stopercentné, do play off aj Burkina Faso a Sudán

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rovníková Guinea - Alžírsko 1:3 (0:3)

Autor TASR
Rabat 31. decembra (TASR) - Futbalisti Alžírska vyhrali v stredajšom zápase E-skupiny Afrického pohára národov nad Rovníkovou Guineou 3:1. Už istí postupujúci tak potvrdili stopercentnosť, no inkasovali prvýkrát na turnaji. Účasť v play off si zaistili aj Burkina Faso a Sudán. Hráči Burkiny Faso zvíťazili vo vzájomnom súboji 2:0, Sudán postúpil na základe postavenia v tabuľke tretích tímov.



E-skupina - sumár

Rovníková Guinea - Alžírsko 1:3 (0:3)

Góly: 50. Nsue - 19. Belaid, 25. Chaibi, 32. Maza



Sudán - Burkina Faso 0:2 (0:1)

Góly: 16. Traore, 85. Kouassi



konečná tabuľka E-skupiny:

1. Alžírsko 3 3 0 0 7:1 9*

2. Burkina Faso 3 2 0 1 4:2 6*

3. Sudán 3 1 0 2 1:5 3**

4. Rovníková Guinea 3 0 0 3 2:6 0



*postup do play off

**postup do play off cez tabuľku tretích tímov.

