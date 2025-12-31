< sekcia Šport
Alžírsko je naďalej stopercentné, do play off aj Burkina Faso a Sudán
Rovníková Guinea - Alžírsko 1:3 (0:3)
Autor TASR
Rabat 31. decembra (TASR) - Futbalisti Alžírska vyhrali v stredajšom zápase E-skupiny Afrického pohára národov nad Rovníkovou Guineou 3:1. Už istí postupujúci tak potvrdili stopercentnosť, no inkasovali prvýkrát na turnaji. Účasť v play off si zaistili aj Burkina Faso a Sudán. Hráči Burkiny Faso zvíťazili vo vzájomnom súboji 2:0, Sudán postúpil na základe postavenia v tabuľke tretích tímov.
E-skupina - sumár
konečná tabuľka E-skupiny:
1. Alžírsko 3 3 0 0 7:1 9*
2. Burkina Faso 3 2 0 1 4:2 6*
3. Sudán 3 1 0 2 1:5 3**
4. Rovníková Guinea 3 0 0 3 2:6 0
*postup do play off
**postup do play off cez tabuľku tretích tímov.
