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Alžírsko podalo sťažnosť na výkon rozhodcov v zápase s Argentínou

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Futbalista Argentíny Lionel Messi sa raduje po skončení zápasu J-skupiny Argentína – Alžírsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Kansas City 16. júna 2026. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3:0. Foto: TASR/AP

Messi, ktorý v stretnutí strelil hetrik, zasiahol svojou kopačkou alžírskeho obrancu Aissu Mandiho priamo do lýtka.

Autor TASR
Kansas City 19. júna (TASR) - Alžírska futbalová federácia (FAF) podala sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) na výkon rozhodcov v úvodnom zápase J-skupiny na MS proti Argentíne (0:3). Alžírčania sa sťažovali primárne na zákrok Lionela Messiho v prvom polčase.

Messi, ktorý v stretnutí strelil hetrik, zasiahol svojou kopačkou alžírskeho obrancu Aissu Mandiho priamo do lýtka. Tridsaťosemročný osemnásobný víťaz Zlatej lopty však za tento zákrok v 30. minúte nevidel ani žltú kartu. „Sťažnosť sa týka predovšetkým Messiho faulu, ktorý si podľa názoru všetkých zaslúžil červenú kartu. Došlo aj k dvom incidentom s lakťom, oba si zaslúžili vylúčenie,“ citovala zdroj z FAF agentúra AFP.

Alžírsko čakajú na šampionáte ešte dva duely. V tom druhom sa stretnú 23. júna o 5.00 SELČ s Jordánskom a pôsobenie v skupine uzavrú proti Rakúsku (28. júna o 4.00 SELČ). Ak by zverenci Vladimira Petkoviča postúpili do vyraďovacej fázy, bolo by to len druhýkrát v ich histórii.
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