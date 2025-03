Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs oslavuje 30 rokov

Bratislava 10. marca (TASR) - Do jubilejného 30. roku fungovania vstupuje slovenský klub amerického futbalu St. Nicolaus Bratislava Monarchs. Cieľom známej značky v novom ročníku Snapbacks ligy je po dvojročnej odmlke návrat do play off a možnosti zahrať si o Czech Bowl, trofej pre víťaza celej súťaže.



Tím z hlavného mesta patrí medzi zakladateľov tohto športu v slovenských podmienkach, takže z tohto pohľadu bude blížiaca sa sezóna špeciálna v mnohých ohľadoch. "Tridsiate výročie založenia klubu, keď Ľudo Gálka zakladal americký futbal, oslovil kolegov z rakúskej asociácie a dal dokopy stretnutie ľudí, čo ani nevideli o americkom futbale. Zanechal tu za sebou odkaz. Robíme to 30 rokov, pretože nás to napĺňa, je nám tento šport blízky a je to najtvrdší kolektívny šport na svete. V amatérskych podmienkach sa obetujú ďaleko za hranicu. Verím, že nás čaká v rámci 30. výročia založenia klubu čaká úžasná sezóna," uviedol na tlačovej konferencii prezident klubu Peter Kočí.



Jednou z hlavných a viditeľných zmien je nový hlavný tréner. Na tento post zasadol bývalý hráč Monarchs, Roland Spais. S bratislavským tímom je spätý dlhé roky a hneď po ukončení aktívnej kariéry zostal prítomný na trávnikoch. "Za najväčšiu zmenu považujem to, že už fyzicky nemôžem zasiahnuť. V nedeľu sme mali v Budapešti prípravný zápas, chtíč prísť na ihrisku a podať ruku k dielu, mi stále zostal. Keď idete na tréning ako hlavný tréner, tak si úplne nestíhate všímať všetky zložky. Keď hráči chcú o niečom komunikovať, tak sa musím na to celé pozerať ako na celok. Keďže mám v klube dobré vzťahy, tak nepocítil som výraznú zmenu v správaní. Rešpekt od chalanov je, hrával som s nimi, takže sa toho veľa nezmenilo. Myslím si, že toto je aj cesta," povedal Spais o nových výzvach v jeho funkcii.



Hráčsky káder Monarchs neprešiel výraznými zmenami, čo možno považovať za jednu z hlavných výhod v porovnaní s konkurenciami. Niektorí pôsobia v klube cez desať rokov. "Chalani si medzi sebou vybudovali blízke priateľstvá. Dovolím si povedať, že ľudia, s ktorými som hrával pred 20 rokmi juniorku, tak som s nimi do dnešného dňa kamarát. Keď budeme vedieť efektívne začleniť nováčikov a budú mať pocit, že hrajú so svojimi kamarátmi, ktorí ich podržia, tak budú hrať s väčšou emóciou a viac snažiť," vyjadril sa hlavný tréner bratislavského klubu. K tomu sa úspešne darí rozširovať súpisku o nové mená prostredníctvom náborov. "Americký futbal sa začal v posledných rokoch super propagovať cez sledovanie polčasovej šou počas Super Bowlu. V dnešnej dobe ma prekvapí, keď niekto povie, že je fanúšikom NFL, ale ešte neboli na Monarchs, takže sa ich pokúšame stiahnuť. Za mňa je veľmi ťažké viesť tréning, keď polovici je potrebné vysvetľovať pravidlá a zároveň mať efektívny tréning pre tých, ktorí sú rozbehnutí. Definovali sme si teda trénera pre rozvoj hráčov - Mareka Rumana," prezradil Spais.



Sedemčlenný pelotón Snapbacks ligy vyrazí do boja na konci marca. Monarchs chýbali medzi najlepšími dva roky za sebou, to však chcú v jubilejnej sezóne zmeniť. "Mojou osobnou ambíciou je, aby si každý pamätal deň, kedy hral proti Monarchs. Ak tím bude podávať výkon, ktorý fanúšikom bude robiť dobrú zábavu a nebudeme sa za to vôbec hanbiť, tak to bude pre mňa osobný úspech. Play off je niečo, čo samozrejme každý chce. Nič negarantujem, ale garantujem to, že budeme hrať atraktívny, tvrdý futbal, na ktorý sa bude dať pozerať," dodal na záver Spais.



V prvom kole sa predstavia Bratislavčania v sobotu 29. marca o 14.00 h na trávniku Znojmo Knights. Prvé domáce stretnutie je na programe v nedeľu 6. apríla o 14.50 h proti Pilsen Patriots.