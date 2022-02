Ambiciózni Vlci vypálili rybník favoritom a splnili hlavný cieľ

Žilina 9. februára (TASR) - Hokejisti Žiliny potvrdili triumfom v JOJ Slovenskom pohári (SP) vysoké ambície, ktoré si dali do sezóny 2021/2022. V nej sú suverénny líder druhej najvyššej súťaže a vo finálovom zápase SP sa presvedčili, že právom pomýšľajú na postup do extraligy. "Je pred nami ešte dlhá cesta," krotil však emócie tréner Stanislav Škorvánek.



Žilinčania cestovali na finálový zápas do Prešova s cieľom predĺžiť dlhočiznú 21-zápasovú víťaznú sériu. Do nej patrí 20 stretnutí v Slovenskej hokejovej lige (SHL) a aj odvetný semifinálový duel Slovenského pohára, ktorý v Košiciach vyhrali 6:1. Sebavedomie zo SHL si preniesli aj na ľad extraligistu, ktorému strelili štyri góly v presilovkách. "Je to výborný pocit. K finálovému zápasu sme pristúpili zodpovedne, dôsledne sme sa naň pripravili. Dnes išli niektorí hráči až za hranicu svojich možností a prejavilo sa to na výsledku. Presvedčili sme sa, že tvrdá každodenná práca prináša ovocie. Ešte sa však môžeme zlepšovať, pretože napriek víťazstvu tam boli chyby, ktoré by nás v ďalšom priebehu sezóny mohli stáť dôležité víťazstvá, prípadne postup," poznamenal tréner Škorvánek.



Žilinčania zopakovali proti Prešovu identický výsledok ako v semifinálovej odvete v Košiciach, no zatiaľ čo v drese "oceliarov" nastúpil juniorský tím, Prešovčania hrali takmer v plnej sile. Tento fakt utvrdil Žilinčanov v tom, že postup medzi extraligistov je reálny cieľ. "Nebudem to tajiť, chceme postúpiť. Je to však veľmi dlhá cesta, najskôr musíme uspieť v našej súťaži. Tento finálový zápas bol pre našich hráčov výborná skúsenosť a presvedčili sa, že ak plnia to, čo majú plniť a dajú do toho nadšenie a emócie, tak výsledky môžu byť pekné," dodal kormidelník Vlkov.



Vo finálovom zápase sa v bránke Žiliny zaskvel jeho syn Stanislav. Od úvodných minút bol opora tímu a napokon zmaril 40 streleckých pokusov Prešovčanov. Nestačil iba na strelu Alberta Michnáča v 2. tretine, a vo finálovom zápase si pripísal výbornú 97,56-percentnú úspešnosť zákrokov. "Zachytal som si, ale celý tím hral dobre v defenzíve. Súper nemal veľa brejkov ani dorážok. Niečo ma aj trafilo, ale musím pochváliť aj našu hru v obrane," poznamenal Škorvánek mladší.



Dvomi gólmi a jednou asistenciou prispel k víťazstvu Vlkov útočník Jakub Cíger. "Zvýšili sme si sebavedomie a potvrdili, že vieme hrať aj proti papierovo silnejším súperom. Výsledok 6:1 asi úplne nezodpovedá predvedenej hre. Aj Prešov má kvalitné mužstvo, no nám to popadalo do ich bránky a výborne nám zachytal "Škorvi." Hrali sme účelný hokej a to rozhodlo," poznamenal krídelník, ktorý bol so 14 kanadskými bodmi (7+7) najproduktívnejší hráč Slovenského pohára.



Finále na zimnom štadióne v Prešove naživo sledoval aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. Ani on nečakal také jednoznačné víťazstvo tímu z nižšej súťaže: "Samotný výsledok je prekvapenie, keďže domáci boli v pozícii favorita. Žilinčania však boli odhodlaní vyhrať a ukázali, že majú ambície postúpiť do extraligy."



JOJ Slovenský pohár nadviazal na Tipsport Kaufland Cup, ktorý sa hral počas sezóny 2020/2021. Vo finále na ľade Detvy sa vtedy stretli hráči Popradu a Nitry, pričom finálový zápas bol zároveň riadnym stretnutím extraligovej sezóny. Trofej vtedy putovala do Nitry. Štruktúra pohárovej súťaže sa pre ročník 2021/2022 zmenila. Hlavnej fáze predchádzala kvalifikácia, ktorú museli absolvovať všetky tímy okrem extraligistov a neúspešného finalistu SHL Žiliny. Do súťaže sa zapojili aj tímy z tretej najvyššej súťaže, no pre extraligové kluby nebol dostatočne atraktívny. Účinkovalo v nej iba päť tímov z najvyššej súťaže - Zvolen, Michalovce, Spišská Nová Ves, Košice a Prešov. Viacerí z nich dali v pohárových zápasoch priestor najmä mladíkom, pričom najviac zarezonovala čisto juniorská súpiska Košičanov v semifinálovom dvojzápase proti Žiline.



Vo vedení SZĽH veria, že ďalšia edícia Slovenského pohára bude atraktívnejšia pre všetky kluby. "Bol to štartovací ročník a verím, že do ďalšieho vychytáme chyby a v budúcej sezóne sa do súťaže zapoja všetky tímy a úroveň SP bude stúpať. Myslím si, že v úvodnej fáze veľa klubov nepochopilo myšlienku rozbehnúť tradíciu Slovenského pohára a využili to ako prípravné zápasy. Verím, že v budúcej sezóne sa to zmení a do zápasov SP nominujú svoje najsilnejšie zostavy. Tradíciu SP treba vybudovať, preto verím, že nájdeme partnerov na to, aby kluby aj finančne motivovali," povedal Šatan.