Američan Aaronson mieri do Eintrachtu Frankfurt

Frankfurt 5. novembra (TASR) - Futbalistov Eintrachtu Frankfurt by mal posilniť americký tínedžer Paxten Aaronson. Podľa správ amerických a nemeckých médií by mal 19-ročný ofenzívny stredopoliar prestúpiť do Frankfurtu z Philadelphie Union počas januára za 4 milióny eur.



Aaronson bol so siedmimi gólmi najlepším strelcom tohtoročného šampionátu do 20 rokov v konfederácii CONCACAF. Frankfurt túži po posilnení tímu po náročnom programe v prvých mesiacoch roku 2023 a pripraviť sa na možný odchod Daičiho Kamadu, ktorému po sezóne vyprší zmluva.