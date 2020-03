Američan Adams predĺžil zmluvu s Lipskom

Lipsko 2. marca (TASR) - Americký stredopoliar Tyler Adams predĺžil zmluvu s účastníkom najvyššej nemeckej futbalovej súťaže RB Lipsko o ďalšie dva roky. Jeho kontrakt aktuálne platí do roku 2025.



Adams prišiel do Lipska v januári 2019 zo "sesterského" klubu z New Yorku, ktorý hrá zámorskú MLS. Čerstvo 21-ročný hráč si poranil slabiny vo finále Nemeckého pohára na konci minulej sezóny a na trávniky sa vrátil až 21. decembra. Po odohratí piatich duelov sa opäť zranil, tentoraz má problémy s lýtkom. Informovala agentúra AP.