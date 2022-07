Američan Adams prestúpil z Lipska do Leedsu United

Leeds 7. júla (TASR) - Americký futbalový reprezentant Tyler Adams prestúpil z bundesligového RB Lipsko do Leedsu United. Dvadsaťtriročný stredopoliar podpísal s klubom Premier League päťročný kontrakt.



Adams odohral v národnom tíme USA spolu 30 zápasov, z toho osem ako kapitán. V minulej sezóne však nemal miesto v základnej zostave Lipska, keď nastúpil na 24 zápasov a z toho polovicu začal na lavičke náhradníkov. V sezóne 2019/2020 upútal rozhodujúcim gólom pri postupe Lipska do semifinále Ligy majstrov cez Atletico Madrid.



V Leedsi bude jeho trénerom opäť krajan Jesse Marsch, pod ktorého vedením už v minulosti pôsobil v zámorskej Major League Soccer (MLS) za New York Red Bulls a v roku 2021 i v Lipsku.