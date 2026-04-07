Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
< sekcia Šport

Američan Agyemang príde o šampionát, zranil si achilovku

Na snímke uprostred Patrick Agyemang. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Derby 7. apríla (TASR) - Americký futbalista Patrick Agyemang vynechá MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Útočník Derby County utrpel vážne zranenie Achillovej šľachy v pondelkovom zápase druhej anglickej ligy proti Stoke City (2:0).

„V dôsledku tohto zranenia Patrick, žiaľ, príde o tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Dnes ho čakajú ďalšie vyšetrenia,“ citovala vyjadrenie jeho klubu agentúra DPA. Dvadsaťpäťročný Agyemang bol súčasťou výberu USA počas uplynulého asociačného termínu, počas neho skóroval v prípravnom stretnutí s Belgickom (2:5).
