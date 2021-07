Američan Beal je na covid listine, jeho štart na OH je otázny

Los Angeles 15. júla (TASR) - Štart amerického basketbalového reprezentanta Bradleyho Beala na OH v Tokiu je ohrozený. Tím USA ho v prípravnom kempe v Las Vegas zaradil na covid listinu na základe zdravotného a bezpečnostného protokolu. V najbližšom čase podstúpi hráč tímu NBA Washington Wizards sériu testov, ktoré rozhodnú o jeho účasti na olympiáde.



Nie je jasné, či mal Beal pozitívny výsledok testu na koronavírus alebo prišiel do styku s nakazenou osobou. Funkcionári tímu USA iba stroho informovali, že jedného člena kádra museli zaradiť do Covid-19 protokolu. Americké médiá potom s odvolaním sa na svoje zdroje upresnili meno hráča. V prípade, že by Beal do Tokia necestoval, v nominácii by ho mohol nahradiť iný basketbalista. Američanov čaká prvý duel na OH 25. júla proti Francúzsku.



Beal odohral v drese USA všetky tri doterajšie prípravné zápasy pred olympiádou. Pri prehre s Nigériou zaznamenal dva body, pri prehre s Argentínou 12 a napokon prispel 17 bodmi k triumfu nad Argentínou. V Tokiu by mal absolvovať svoju premiéru pod piatimi kruhmi. Informovala agentúra AFP.