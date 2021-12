Američan Bennett vyhral zjazd vo Val Gardene

Val Gardena 18. októbra (TASR) - Americký lyžiar Bryce Bennett vyhral zjazd v talianskej Val Gardene a pripísal si na konto životný úspech. V sobotňajších pretekoch dosiahol čas 2:02,42 minúty a o štrnásť stotín zdolal Rakúšana Otmara Striedingera. Tretie miesto obsadil Švajčiar Niels Hintermann.



Dvadsaťdeväťročný Bennett ešte nikdy nebol na pódiu v pretekoch Svetového pohára, no v zjazde vo Val Gardene skončil už dvakrát na štvrtom mieste (2018, 2020). To, že mu talianske stredisko sedí, ukázal aj v sobotu. V prvej polovici trate nebol najrýchlejší, ale zvládol ju bez výraznejších chýb, v spodnej časti nabral rýchlosť a v cieli mal náskok 14 stotín pred Striedingerom, ktorý odštartoval s číslom 1. Z ďalších pretekárov ho už nik nedokázal ohroziť, domáci Dominik Paris skončil na štvrtom mieste so stratou 0,40 s, Švajčiar Beat Feuz bol o sedem stotín pomalší.



Na čele celkového poradia sa udržal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý v sobotu neštartoval, druhý je Rakúšan Mattias Mayer.