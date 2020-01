Američan Brabec vyhral 3. etapu, Jakeš na 26. a Svitko na 36. mieste

Rely Dakar - výsledky 3. etapy (Neom - Neom, 427 km):

motocykle:

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 4:08:23 h, 2. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Číle/Honda) +9:39 min, 3. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +13:16, 4. Luciano Benavides (Arg./KTM) +17:54, 5. Kevin Benavides (Arg./Honda) +18:51, 6. Matthias Walkner (Rak./KTM) +20:07,... 26. Ivan JAKEŠ (SR/KTM) +50:58, 36. Štefan SVITKO (SR/KTM) +58:21



celkové poradie: 1. Brabec 11:17:56 h, 2. Cornejo Florimo +15:02, 3. Barreda Bort +15:14, 4. K. Benavides +16:12, 5. Walkner +17:56, 6. L. Benavides +19:44,... 17. SVITKO +1:20:53, 39. JAKEŠ +2:45:30

Neom 7. januára (TASR) - Americký motocyklista Ricky Brabec suverénne triumfoval v utorňajšej 3. etape na 42. ročníku Rely Dakar. Na trati dlhej 427 km so štartom i cieľom v Neome mal jazdec Hondy takmer 10-minútový náskok pred tímovým kolegom Španielom Josem Ignaciom Cornejom Florimom. Slováci na KTM sa do elitnej dvadsiatky nedostali, Ivan Jakeš skončil na 26. priečke s mankom 50:58 min a Štefan Svitko obsadil 36. pozíciu (+58:21).Brabec sa posunul aj na čelo celkového poradia, pred Florimom má k dobru viac ako 15 minút. Svitko je priebežne sedemnásty so stratou 1:20:53 h, Jakešovi patrí 39. priečka (+2:45:30 h).Tretia etapa bola mimoriadne náročná a viacero favoritov nabralo výraznejšiu stratu, medzi nimi aj prvá trojica celkovej klasifikácie po pondelku Sam Sunderland, Pablo Quintanilla a Kevin Benavides. Už v úvode etapy mal nehodu Adrien Van Beveren.Medzi automobilmi sa z etapového prvenstva tešil Španiel Carlos Sainz na Mini a dostal sa aj na čelo celkového poradia. Obhajcu Nassera Al-Attiyaha (Toyota) predbehol o 3:31 minúty.