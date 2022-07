Američan Busio predĺžil zmluvu s Benátkami

Benátky 30. júla (TASR) - Americký futbalista Gianluca Busio predĺžil zmluvu s talianskym druholigovým klubom FC Benátky až do konca sezóny 2024/2025.



Dvadsaťročný stredopoliar prišiel do tímu v minulej sezóne zo zámorskej MLS, kde obliekal dres Sportingu Kansas City. Od svojho príchodu do Benátok odohral 29 zápasov, pričom trikrát nastúpil v základnej zostave a strelil jeden gól. Benátky skončili v minulej sezóne v Serii A na poslednom mieste a vypadli do druhej ligy. "Chcel som byť súčasťou tímu, ktorý bude bojovať o postup. Mal som ponuky aj z iných tímov, ale Benátky sú v mojom srdci, chcel som tu zostať," uviedol Busio vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.