Pondelok 11. máj 2026
Američan Cardoso musí ísť na operáciu členka a nestihne MS

Declan Rice z Arsenalu (vpravo) a Johnny Cardoso z Atlética Madrid bojujú o loptu počas prvého zápasu semifinále Ligy majstrov medzi Atléticom Madrid a Arsenalom v Madride v Španielsku v stredu 29. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 11. mája (TASR) - Stredopoliar Johnny Cardoso z Atletica Madrid príde o domáce majstrovstvá sveta vo futbale. Dvadsaťštyriročný reprezentant USA má zranený pravý členok a bude musieť absolvovať operáciu, informoval v pondelok jeho španielsky zamestnávateľ.

Atletico neuviedlo, ako dlho bude hráč na trávnikoch absentovať a ani presný termín chirurgického zákroku. Zranil sa minulý týždeň, keď si na tréningu vyvrtol členok. Od svojho debutu v reprezentačnom tíme v roku 2020 má Cardoso na konte 23 zápasov za USA.

Američania odštartujú MS 13. júna zápasom proti Paraguaju v Inglewoode. Zverenci Mauricia Pochettina sa v základnej D-skupine stretnú aj s Austráliou a Tureckom, pripomenula agentúra AP.
