Američan Clark nečakane triumfoval na US Open

Výsledky US Open:

1. Wyndham Clark (USA) 270 (64+67+69+70)

2. Rory McIlroy (Sev. Írsko) 271 (65+67+69+70)

3. Scottie Scheffler (USA) 273 (67+68+68+70)

4. Cameron Smith (Austr.) 274

5. Min Woo Lee (Austr.), Tommy Fleetwood (Angl.) a Rickie Fowler (USA) po 275



Los Angeles 19. júna (TASR) - Americký golfista Wyndham Clark sa stal nečakaným víťazom prestížneho podujatia US Open. O jediný uder zdolal severoírskeho reprezentanta Roryho McIlroya a prvýkrát v kariére vyhral major turnaj. V nich bol doteraz najvyššie na 75. priečke.Clark sa na US Open kvalifikoval iba vďaka tomu, že v máji sa tešil zo svojho prvého víťazstva na PGA Tour na podujatí v Charlotte. Vo svetovom rebríčku mu patrí 32. miesto, pripomenula agentúra AFP. Triumf venoval svojej zosnulej matke, ktorá v roku 2013 podľahla rakovine prsníkov.povedal po svojom životnom úspechu 29-ročný Clark. Celkovo mal na konte 270 úderov, 10 pod par ihriska.McIlroy v závere bojoval o prvenstvo, no napokon mu tesne ušlo. Nepridal tak do svojej zbierky piaty major titul, na US Open predtým dokázal triumfovať v roku 2011. Tretiu priečku získal ďalší domáci golfista Scottie Scheffler.