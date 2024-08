Američan Fejes bude v novej sezóne pôsobiť v extraligovej Žiline

Žilina 16. augusta (TASR) - Americký hokejista Hunter Fejes bude v novej sezóne pôsobiť v extraligovej Žiline. Klub tak rozšíril svoje legionárske rady už o siedmeho hráča.



Tridsaťročný útočník pôsobil uplynulé dve sezóny v konkurenčnom HC Košice, s ktorým získal svoj doteraz jediný titul. "Huntera netreba príliš predstavovať. Týmto podpisom získavame dôrazného hráča, silného v hre s pukom, ktorý si tlakom do bránky vytvára šance. Práve týmito parametrami zapasuje do skladby a identity tímu," uviedol generálny manažér František Skladaný.



Fejes počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých zámorských i európskych ligách. V roku 2012 si ho v drafte do NHL vybral Phoenix Coyotes zo 178. miesta. "Zdravím vás, fanúšikovia Žiliny. Teším sa na vás, dúfam, že spolu zažijeme v tejto sezóne nezabudnuteľné momenty," uviedol americký krídelník pre klubový web.



V žilinskom kádri sa na legionárskych postoch už nachádzajú Kanaďania - brankár Connor LaCouvée, obranca Miguël Tourigny a útočníci Nick Jones a Jarid Lukosevicius. Okrem nich sú v mužstve český obranca Daniel Kolář i ruský bek Kirill Dyakov.