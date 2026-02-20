< sekcia Šport
Američan Ferreira získal zlato na U-rampe
Ferreira sa vyšvihol na najvyšší stupienok vďaka tretej finálovej jazde.
Autor TASR
Livigno 20. februára (TASR) - Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira získal na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo zlatú medailu na U-rampe. V piatkovom finále v Livigne triumfoval so ziskom 93,75 bodu. Na striebornej priečke skončil so stratou necelého bodu Estónec Henry Sildaru, bronz vybojoval Kanaďan Brendan MacKay.
Ferreira sa vyšvihol na najvyšší stupienok vďaka tretej finálovej jazde. Pre Američana je to životný úspech, pred štyrmi rokmi na zimnej olympiáde v Pekingu získal na U-rampe striebro. V 12-člennom finále nemohol štartovať majster sveta Novozélanďan Finley Melville Ives, ktorý utrpel v kvalifikácii ťažký pád a museli ho odniesť na nosidlách.
ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie
muži - U-rampa:
1. Alex Ferreira (USA) 93,75 bodu, 2. Henry Sildaru (Est.) 93,00, 3. Brendan MacKay (Kan.) 91,00, 4. Nick Goepper (USA) 89,00, 5. Birk Irving (USA) 88,00, 6. Gus Kenworthy (V. Brit.) 84,75, 7. Andrew Longino (Kan.) 76,50, 8. Benjamin Lynch (Ír.) 75,00, 9. Ben Harrington (Nový Zél.) 73,75, 10. Hunter Hess (USA) 58,75
