Američan Ford posilnil Spišskú Novú Ves

Spišská Nová Ves 4. júna (TASR) - Americký hokejový útočník Connor Ford sa dohodol na spolupráci s extraligovým vicemajstrom HK Spišská Nová Ves. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Dvadsaťšesťročný center Ford má za sebou úvodný európsky angažmán v talianskom Bolzane. Za účastníka nadnárodnej Ice Hockey League nastúpil v 47 zápasov základnej časti, dosiahol bilanciu (11+23). Ďalších 12 štartov pridal v play off, počas ktorých nazbieral 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie.



"Sme veľmi šťastní, že sa nám po dlhých a náročných rokovaniach podarilo dotiahnuť do tímu Connora Forda. Ide o stredného útočníka, ktorý by mal byť náhradou za odchádzajúceho Anthonyho Nellisa. Connor mal výborné výsledky v univerzitnej NCAA a zaznamenal aj solídny ročník v AHL. Vlani bol prvým centrom v nadnárodnej súťaži v Bolzane, ktoré hralo podobne ako my, v minulej sezóne o titul. Je to obojstranný útočník, ktorý je platný na oboch koncoch klziska. Rátame s ním do všetkých špeciálnych formácií. Veľmi nás teší, že ide o hráča, ktorý je silný na puku a v osobných súbojoch. Sme presvedčení, že Connor bude patriť medzi rozdielových hráčov v našej lige," uviedol Richard Rapáč, generálny manažér HK Spišská Nová Ves.