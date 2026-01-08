< sekcia Šport
Američan Guthrie zvíťazil v 5. etape, medzi motorkami Benavides
Pretekári absolvovali vo štvrtok druhú časť maratónskej etapy, pred ktorou nemali k dispozícii mechanikov a museli spať v púšti.
Autor TASR
Ha´il 8. januára (TASR) - Američan Mitch Guthrie zvíťazil v 5. etape 48. ročníka Rely Dakar. K triumfu mu pomohla aj 70-sekundová penalizácia Španiela Naniho Romu. Na treťom mieste prišiel do cieľa Čech Martin Prokop.
Pretekári absolvovali vo štvrtok druhú časť maratónskej etapy, pred ktorou nemali k dispozícii mechanikov a museli spať v púšti. Absolvovali 371 kilometrovú trať z Al-Ula do Ha´ilu. Guthire s Romom si viackrát vymenili pozície na čele poradia. Napokon triumfoval Američan. Dvojnásobný víťaz Dakaru Roma naopak mal pomalý štart a v polovici etapy dokonca klesol za Lucasa Moraesa z Dacie na tretie miesto. Približne 100 km pred koncom mal Guthrie stále pohodlný náskok na čele, ale Roma dokázal v predposlednom kontrolnom bode znížiť rozdiel na iba 21 sekúnd.
Roma však neskôr dostal penalizáciu minútu a 10 sekúnd za prekročenie rýchlosti, čím sa opraty vrátili Guthriemu. Dvadsaťdeväťročný jazdec sa tak stal prvým dvojnásobným víťazom 48. ročníka Dakaru, keďže v utorok triumfoval aj v tretej etape okolo Al-Ula. V záverečnom 50-kilometrovom úseku pred cieľom sa Španiel dostal do vedenia a predbežne si zabezpečil tesné štvorsekundové víťazstvo pred svojím mladším tímovým kolegom. Na čele priebežné poradia zostal Henk Lategan z JAR pred Katarčanom Nasserom Al-Attiyahom (+3:17 min).
V kategórii motocyklov bol najrýchlejší Luciano Benavides z Argentíny. Na čelo priebežného poradia sa vrátil vlaňajší víťaz Austrálčan Daniel Senders.
automobily:
1. Mitch Guthrie (USA/Ford) 3:54:46 h, 2. Nani Roma (Šp./Ford) +1:06 min, 3. Martin Prokop (ČR/Ford) +2:14
priebežné poradie (po 5 z 14 etáp):
1. Henk Lategan (JAR/Toyota) 20:36:44 h, 2. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) +3:17 min, 3. Mattias Ekström (Švéd./Ford) +5:38
motocykle:
1. Luciano Benavides (Arg./KTM) 4:05:16 h, 2. Ignacio Cornejo (Čile/Hero) +3:51 min, 3. Daniel Sanders (Austr./KTM) +5:50
priebežné poradie (po 5 z 14 etáp):
1. Sanders 20:58:10 h, 2. Ricky Brabec (USA/Honda) +2:02, 3. Benavides +5:55
