Američan Hall triumfoval v behu na 400 m

atletika - finále:



Muži 400 m: 1. Quincy Hall (USA) 43,40 s, 2. Matthew Hudson-Smith (V. Brit.) 43,44, 3. Muzala Samukonga (Zam.) 43,74, 4. Jereem Richards (Trin. a T.) 43,78, 5. Kirani James (Grenada) 43,87, 6. Christopher Bailey (USA) 44,58, 7. Samuel Ogazi (Nigéria) 44,73, 8. Michael Norman (USA) 45,62

Paríž 7. augusta (TASR) - Olympijským víťazom v behu na 400 metrov sa na OH v Paríži stal Quincy Hall z USA v osobnom rekorde 43,40 s. Brit Matthew Hudson-Smith zlepšil svoj vlastný európsky rekord na 43,44, no musel sa zmieriť so striebrom. Bronz pre Zambiu zariadil Muzala Samukonga časom 43,74.Dvadsaťšesťročný Hall získal zlato výborným finišom, keď ešte 50 metrov pred cieľom bol na pozícii mimo stupňov víťazov. Bronzový z minuloročných MS v Budapešti na štvorstovke si pripísal prvý cenný kov pod piatimi kruhmi. Hudson-Smith zlepšil kontinentálny rekord o tri desatiny a rovnako ako 21-ročný Zambijčan sa dostal prvýkrát na stupne víťazov na olympiáde. Kirani James z Grenady sa dlho držal na medailovej pozícii, no v úplnom závere mu došli sily a napokon nezískal medailu na štvrtých hrách za sebou. Olympijský šampión z Londýna dobehol piaty za 43,87.