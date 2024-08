Američan Hocker zlatý na 1500 m v olympijskom rekorde

atletika



1500 m muži: 1. Cole Hocker (USA) 3:27,65 min (olympijský rekord), 2. Josh Kerr (V. Brit.) 3:27,79, 3. Yared Nuguse (USA) 3:27,80, 4. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:28,24, 5. Hobbs Kessler (USA) 3:29,45, 6. Niels Laros (Hol.) 3:29,54, 7. Narve Gilje Nordas (Nór.) 3:30,46, 8. Pietro Arese (Tal.) 3:30,74



Paríž 6. augusta (TASR) - Americký bežec Cole Hocker získal na OH v Paríži nečakane zlatú medailu v behu na 1500 m. V utorkovom finále na Stade de France zdolal topfavoritov a časom 3:27,65 min stanovil nový olympijský rekord. Druhý s mankom 14 stotín skončil svetový šampión Josh Kerr z Veľkej Británie a tretí bol ďalší Američan Yared Nuguse. Obhajca zlata Nór Jakob Ingebrigtsen viedol takmer celé preteky, no zostal bez cenného kovu na 4. priečke.Vo finále sa očakával veľký súboj medzi Ingebrigtsenom a Kerrom, ale dopadlo to inak. Dvadsaťtriročný Hocker mal doteraz v medailovej zbierke iba striebro z tohtoročných halových MS na tejto trati, ale v závere dokonale zaskočil favoritov. V cieľovej rovinke predbehol všetkých, vrátane Ingebrigtsena, ktorý viedol od úvodných metrov. Nór nasadil vysoké tempo a bol na čele až do poslednej zákruty. Potom mu však došli sily a predbehli ho okrem Hockera aj majster sveta z vlaňajška Kerr a Nuguse z USA. Kerrovi na zlato nestačil ani nový britský rekord 3:27,79, Nuguse si zabehol osobný rekord. Predchádzajúci olympijský rekord držal Ingebrigtsen z Tokia časom 3:28,32 min.