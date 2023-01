Američan Jermain sa stal novou posilou HK Poprad

Poprad 11. januára (TASR) - Americký hokejista Nick Jermain sa stal novou posilou HK Poprad Talentovaný útočník prichádza pod Tatry z tímu Maine Mariners pôsobiaceho v severoamerickej lige ECHL.



"Všetko sa udialo tak rýchlo. Agent mi oznámil, že prišli ponuky z Európy a ja som si spravil prieskum a rozhodol sa pre Poprad. Myslím si, že to je správne rozhodnutie. Tiež som sa spýtal niektorých hráčov, ktorí hrali na Slovensku v minulej alebo tejto sezóne a o lige mi povedali len to najlepšie. Takisto o popradskej organizácii, ktorá je veľmi kvalitná. Do konca základnej časti ostáva ešte dosť zápasov na to, aby sme sa dostali na postupové priečky a potom zabojovali o čo najdlhšiu sezónu. Ja chcem tímu pomôcť a ukázať sa, že som kvalitný hráč pre Európu,“ povedal Američan pre oficiálnu webovú stránku Popradu.



Jermain strávil štyri sezóny v NCAA v drese Quinnipiac University. V covidovej sezóne odohral zápasy za anglické Coventry. Minulú a túto sezónu absolvoval v ECHL v drese Fort Wayne a Maine.