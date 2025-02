Američan Keefer je novou posilou Zvolena

Zvolen 17. februára (TASR) - Americký hokejista David Keefer sa stal novou posilou HKM Zvolen. Vedenie klubu Tipos extraligy získalo 27-ročného útočníka v posledný deň prestupového obdobia. Rodák z Michiganu má za sebou bohatú kariéru v zámorských súťažiach a dokázal sa etablovať aj na európskom klzisku.



V ECHL si obliekal dres Kalamazoo Wings a v dvoch sezónach nazbieral dokopy 58 bodov (21+37) v 82 zápasoch. Následne si vyskúšal európsky hokej v ICEHL za Pioneers Vorarlberg, kde v 44 zápasoch zaznamenal 38 bodov a patril k ofenzívnym lídrom tímu. "Prestupový trh je v tejto časti sezóny mimoriadne náročný a veľa hráčov uprednostnilo prestup do Fínska alebo Nemecka. O to viac nás teší, že sme dokázali získať Davida, keďže o neho prejavilo záujem viacero tímov. Je to univerzálny útočník, ktorý dokáže hrať na pozícii centra aj krídla. Páčila sa nám jeho kombinácia ofenzívnych schopností a veríme, že rýchlo zapadne do mužstva a zvýši našu útočnú silu,“ uviedol pre zvolenský klubový web manažér A-mužstva Patrik Ryba.



Keefer dostane dres s číslom 7 a už v utorok bude k dispozícii trénerom na rannom tréningu. Debut vo zvolenskom drese možno zažije už v domácom zápase proti Košiciam.