Američan Kerley vyhral stovku, Fajdek má piate zlato

Finálové výsledky:



Muži



100 m:

1. Fred Kerley 9,86 s,

2. Marvin Bracy 9,88,

3. Trayvon Bromell (všetci USA) 9,88,

4. Oblique Seville (Jam.) 9,97,

5. Akani Simbine (JAR) 10,01,

6. Christian Coleman (USA) 10,01,

7. Abdul Hakim Sani Brown (Jap.) 10,06,

8. Aaron Brown (Kan.) 10,07



Diaľka:

1. Wang Ťia-nan (Čína) 836 cm,

2. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 832,

3. Simon Ehammer (Švajč.) 816,

4. Maykel Massó (Kuba) 815,

5. Steffin McCarter 804,

6. Marquis Dendy (obaja USA) 802,

7. Sríšankar Murali (India) 796,

8. Eusebio Caceres (Šp.) 793,

9. Wayne Pinnock (Jam.) 788,

10. Juki Hašioka (Jap.) 786



Kladivo:

1. Pawel Fajdek 81,98 m - svetový výkon roka,

2. Wojciech Nowicki (obaja Poľ.) 81,03,

3. Eivind Henriksen (Nór.) 80,87,

4. Quentin Bigot (Fr.) 80,24,

5. Bence Halász (Maď.) 80,15,

6. Rudy Winkler (USA) 78,99,

7. Mychajlo Kochan (Ukr.) 78,83,

8. Daniel Haugh (USA) 78,10,

9. Christos Frandzeskakis (Gréc.) 77,04,

10. Humberto Mansilla (Čile) 73,91







Ženy



10.000 m:

1. Letesenbet Gideyová (Et.) 30:09,94 min - svetový výkon roka,

2. Hellen Obiriová 30:10,02,

3. Margaret Chelimová Kipkemboiová (obe Keňa) 30:10,07,

4. Sifan Hassanová (Hol.) 30:10,56,

5. Rahel Danielová (Erit.) 30:12,15,

6. Ejgayehu Tayeová (Et.) 30:12,45,

7. Caroline Chepkoechová Kipkiruiová (Kaz.) 30:17,64,

8. Bosena Mulatieová (Et.) 30:17,77,

9. Karissa Schweizerová (USA) 30:18,05,

10. Eilish McColganová (V. Brit.) 30:34,60



Guľa:

1. Chase Eaeleyová (USA) 20,49 m,

2. Kung Li-ťiao (Čína) 20,39,

3. Jessica Schilderová (Hol.) 19,77,

4. Sarah Mittonová (Kan.) 19,77,

5. Auriol Dongmová (Portug.) 19,62,

6. Sung Ťia-jüan (Čína) 19,57,

7. Maddison-Lee Wescheová (N. Zél.) 19,50,

8. Jessica Woodardová 18,67,

9. Maggie Ewenová (obe USA) 18,64,

10. Danniel Thomasová-Doddová (Jam.) 18,29

Eugene 17. júla (TASR) - Majstrom sveta v behu na 100 m sa na atletickom šampionáte v domácom Eugene stal Američan Fred Kerley časom 9,86 s. V tesnom súboji zdolal o dve stotiny sekundy dvoch krajanov, druhý skončil Marvin Bracy a tretí bol Trayvon Bromell. Poliak Pawel Fajdek získal piatykrát v sérii titul v hode kladivom. Číňan Wang Ťia-nan posledným pokusom v hodnote 836 cm vyhral skok do diaľky.Dvadsaťsedemročný Kerley potvrdil pozíciu favorita a lídra svetových tabuliek. Zároveň zavŕšil pozoruhodný prerod vo svojej kariére. Ešte pred tromi rokmi na MS v Dauhe súťažil ako štvorstovkár a získal bronz. Pred rokom už na olympiáde v Tokiu bežal v najkratšom šprinte a získal striebro.povedal Kerley pre agentúru AFP.Američania predtým ovládli pódium na stovke na MS v roku 1991 zásluhou trojice Carl Lewis, Leroy Burrell a Dennis Mitchell.dodal Kerley na radosť domáceho publika.Bracy po zisku dvoch medailí na halových MS vybojoval prvý cenný kov na podujatí pod holým nebom. Bromell po MS v Pekingu 2015 pridal do zbierky druhý bronz. Obhajca titulu Christian Coleman z USA obsadil šiestu priečku. Úradujúci olympijský šampión Marcell Jacobs z Talianska nevyriešil v Eugene svoje problémy so stehenným svalom a nenastúpil na semifinále.Fajdek zvíťazil vo svetovom výkone roka 81,98 m. O rok v Budapešti tak bude môcť vyrovnať historický počin ukrajinského žrdkára Sergeja Bubku, ktorý má na konte šesť titulov z MS.Druhý skončil ďalší Poliak Wojciech Nowicki. Úradujúci olympijský šampión a líder svetových tabuliek hodil 81,03. Tretiu priečku obsadil strieborný z Tokia Nór Eivind Henriksen výkonom 80,87. Stupne víťazov tak majú v Eugene rovnaké obsadenie ako v Tokiu, no s odlišným poradím, Fajdek bol na OH tretí.Wangov víťazný skok mal hodnotu 836 cm a na najvyššiu priečku sa ním posunul z piateho miesta. Druhý skončil Miltiadis Tentoglu z Grécka za 832, tretí bol Švajčiar Simon Ehammer výkonom 816.Dvadsaťpäťročný Číňan pridal do zbierky druhú medailu z MS, doma v Pekingu bol v roku 2015 tretí. Úradujúci olympijský šampión a halový majster sveta z Belehradu Tentoglu potvrdil svoju kvalitu. Všetkých päť jeho platných pokusov malo aspoň 820 cm a nebyť Wangovho záverečného skoku, ktorýkoľvek z nich by stačil na zlato. Ehammer vybojoval vôbec prvú medailu v tejto disciplíne na MS pre Švajčiarsko. Jeho primárna disciplína je pritom desaťboj.Etiópska vytrvalkyňa Letesenbet Gideyová triumfovala v behu na 10.000 m. V špurte vedúcej štvorice predbehla v cieľovej rovinke Hellen Obiriovú a ďalšiu Keňanku Margaret Chelimovú Kipkemboiovú. Obhajkyňa titulu a úradujúca olympijská šampiónka Sifan Hassanová z Holandska skončila tesne pod stupňami víťazov. Víťazný čas mal hodnotu 30:09,94 min a je zároveň svetový výkon roka.Svetová rekordérka odplatila Hassanovej prehru z Dauhy 2019, kde skončila druhá, a získala prvé zlato na významnom podujatí. Zároveň potvrdila post líderky svetových tabuliek. Tridsaťdvaročná Obiriová pridala do zbierky štvrtý cenný kov zo svetových šampionátov, Chelimová vybojovala druhú medailu z MS. Obe Keňanky však premiérovo vystúpili na pódium v najdlhšej disciplíne na dráhe, predchádzajúce úspechy prišli na kratších tratiach.Majsterkou sveta vo vrhu guľou sa stala domáca Chase Eaeleyová. Na titul jej stačil úspešný prvý pokus v hodnote 20,49 m. Druhá skončila Číňaka Kung Li-ťiao výkonom 20,39 a tretia bola národným rekordom 19,77 Holanďanka Jessica Schilderová.Úradujúca olympijská šampiónka Kung Li-ťiao získala medailu už na siedmom šampionáte v sérii. V zbierke má dva najcennejšie kovy, dve striebra a tri bronzové medaily. Ealeyová a Schilderová doteraz vystúpili na pódium iba na tohtoročných halových MS v Belehrade, kde bola Američanka druhá a Holanďanka tretia.