Američan Matarazzo sa stal novým trénerom Hoffenheimu

Hoffenheim 8. februára (TASR) - Novým trénerom futbalového TSG 1899 Hoffenheim sa stal Američan Pellegrino Matarazzo. Bývalý tréner VfB Stuttgart nahradil na lavičke Andreho Breitenreitera.



"Rád by som, čo najskôr dosiahol, aby mužstvo hralo spôsobom, ktorým sa vyznačuje už roky a ktorý už v tejto sezóne predviedlo na ihrisku. Znamená to útočný a odvážny futbal," povedal 45-ročný kouč podľa agentúry AFP.



Matarazzo sa vracia do klubu po vyše troch rokoch. V minulosti trénoval mládežnícky tím do 17 rokov a bol aj asistent Juliana Nagelsmanna a Alfreda Schreudera. Do Stuttgartu odišiel v decembri 2019 a zotrval tam do vlaňajšieho októbra. Vedenie Hoffenheimu ukončilo spoluprácu s Breitenreiterom v nedeľu, deň po ligovej prehre 2:5 na ihrisku VfL Bochum. Hráčom TSG 1899 patrí v tabuľke 14. miesto, keď z predchádzajúcich trinástich zápasov získali sedem bodov.