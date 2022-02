Američan Rauter sa presunul zo Spišskej Novej Vsi do Dánska

Vojens/Spišská Nová Ves 3. februára (TASR) - V kádri nováčika najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Spišská Nová Ves už nefiguruje americký útočník Alex Rauter. Jeho novým pôsobiskom sa stal dánsky klub Sonderjysk Elitesport, ktorý o novej akvizícii informoval na oficiálnej stránke.



Rauter je v priebehu februára už druhý legionár, ktorý opustil Spišiakov. Obranca Matt Petgrave, ktorý bol najproduktívnejší hráč tímu, zamieril do českého extraligového klubu HC Dynamo Pardubice. Rauter prišiel do Spišskej Novej Vsi v decembri 2021 a v slovenskej extralige stihol odohrať 10 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 asistenciu, 12 trestných minút a 3 mínusové body.



Klub nedávno informoval aj o predĺžení spolupráce pre ďalšiu sezónu s kanadským obrancom Jérémym Beaudrym a brankárom Marcelom Melicherčíkom, ktorý sa Spišiakom upísal na dve nasledujúce sezóny.