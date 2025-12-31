< sekcia Šport
Američan Schumacher víťazom 3. etapy Tour de Ski
Jediný Slovák na štarte stredajšej etapy Peter Hinds sa umiestnil na 95. pozícii (+55,6).
Autor TASR
Dobbiaco 31. decembra (TASR) - Americký bežec na lyžiach Gus Schumacher triumfoval v tretej etape Tour de Ski. V talianskom Dobbiacu pokračovalo podujatie v stredu päťkilometrovými pretekmi voľne s hromadným štartom. Druhý finišoval Rakúšan Benjamin Moser (+0,2 s) a tretieho klasifikovali Nóra Larsa Heggena (+0,6). Jediný Slovák na štarte stredajšej etapy Peter Hinds sa umiestnil na 95. pozícii (+55,6). Lídrom priebežného poradia Tour de Ski je naďalej Nór Johannes Kläbo.
Tretia etapa mala parametre šprintu, a tak sa išlo na krátkej vzdialenosti vo vysokom tempe. Lyžiari vybehli na trať v takzvaných vlnách po približne 25 pretekároch podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári. V prvej skupinke udávali tempo hlavne nórski bežci na lyžiach, napokon na základe cieľovej fotografie stanovil úvodný čas Emil Iversen - 9:42,5 min. Hinds štartoval práve v prvej „vlne“, s najrýchlejšími sa neudržal a v cieli mu patrila 23. pozícia z 25 štartujúcich v skupine.
V druhej „vlne“ bol po väčšinu času na čele Nór Heggen, no napokon po výbornom taktickom načasovaní záveru ho prekonal Schumacher a Iversenov čas vylepšil o 7,1 sekundy (9:35,4 min). Ďalšia skupinka už bola aj s favoritmi na celkové prvenstvo. Nór Kläbo síce v nej finišoval prvý (9:44,0 min.), ale pomalšie tempo stačilo len na priebežné umiestnenie v druhej desiatke. Nakoniec mu patrila konečná 12. priečka s mankom 8,6 na víťaza.
