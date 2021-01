Najužitočnejším hráčom MS je Zegras, bránkar Latkóczy 3. v hodnotení

Na archívnej snímke slovenský brankár Šimon Latkóczy. Foto: TASR/AP

Individuálne ocenenia MSJ 2021 v Kanade podľa direktoriátu:

najlepší brankár - Devon Levi (Kan.)

najlepší obranca - Topi Niemelä (Fín.)

najlepší útočník - Tim Stützle (Nem.)



All Star Tím (podľa zástupcov médií):

Levi - Bowen Byram (Kan.), Ville Heinola (Fín.) - Trevor Zegras (USA), Dylan Cozens (Kan.), Stützle



najužitočnejší hráč MS - Zegras



Kanadské bodovanie MS:

1. Zegras 18 (7+11),

2. Cozens 16 (8+8),

3. Anton Lundell (Fín.) 10 (6+4),

4. Stützle 10 (5+5),

5. John Peterka (Nem.) 10 (4+6),

6. Florian Elias (Nem.) 9 (4+5)



Brankári podľa percentuálnej úspešnosti zákrokov:

1. Levi 96,40%,

2. Spencer Knight (USA) 93,96,

3. Šimon LATKÓCZY (SR) 92,16,

4. Kari Piiroinen (Fín.) 91,45



Percentuálna úspešnosť na buly:

1. Oleksij MYKLUCHA (SR) 73,81%,

2. Oscar Bjerselius (Švéd.) 70,83,

3. Lundell 70,00

Edmonton 6. januára (TASR) - Americký útočník Trevor Zegras získal na MS v hokeji do 20 rokov v Kanade cenu pre najužitočnejšieho hráča šampionátu (MVP). S 18 bodmi najproduktívnejší hráč turnaja sa dostal aj do All Star tímu, v ktorom má trojnásobné zastúpenie domáca Kanada.Devätnásťročný Zegras priviedol USA k zisku zlata, keď v siedmich dueloch nazbieral 7 gólov a 11 asistencií. Na finálovom tiumfe nad Kanadou 2:0 sa podieľal dvoma bodmi (1+1). Na druhom mieste skončil v kanadskom bodovaní Kanaďan Dylan Cozens so 16 bodmi (8+8). V tíme hviezd ich v ofenzíve doplnil desaťbodový Nemec Tim Stützle (5+5), ktorého direktorát označil za najlepšieho útočníka MS.Najlepším brankárom turnaja podľa IIHF sa stal Devon Levi z Kanady, najlepší obranca je Fín Topi Niemelä. Levi sa dostal aj do All Star tímu podľa médií, na poste obrancov v ňom figurujú Kanaďan Bowen Byram a Fín Ville Heinola.Slovenský brankár Šimon Latkóczy obsadil v hodnotení brankárov podľa percentuálnej úspešnosti zákrokov tretie miesto za Kanaďanom Levim a Američanom Spencerom Knightom, keď inkasoval osem gólov zo 102 striel (92,16%). Jeho krajan Oleksij Myklucha zaznamenal prvenstvo na šampionáte v štatistike vyhratých buly so 73,81-percentnou úspešnosťou (31-krát pri 42 vhadzovaniach).