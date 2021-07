Američana Fieldsa prepustili z jednotky intenzívnej starostlivosti

Tokio 31. júla (TASR) - Amerického cyklistu Connora Fieldsa prepustili z jednotky intenzívnej starostlivosti, kde ležal po piatkovom hrôzostrašnom páde na OH 2020 v Tokiu.



Fields utrpel počas tretej kvalifikačnej jazdy v BMX krvácanie do mozgu po tom, ako nezvládol prvú zákrutu a narazili do neho ďalší dvaja jazdci. Olympijského šampióna z Ria de Janeiro 2016 odniesli na nosidlách a previezli ho do nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný. Informovala o tom agentúra AP.