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Američania chcú zlomiť európsku kliatbu proti Bosne
Američania nevyhrali proti súperom z Európy už päť rokov.
Autor TASR
Santa Clara 1. júla (TASR) - Futbalisti USA chcú na domácom šampionáte ukončiť „európsku kliatbu“ v pravý moment. Zverenci trénera Mauricia Pochettina budú bojovať o zlomenie desaťzápasovej negatívnej série proti súperom zo starého kontinentu s cieľom postúpiť do osemfinále šampionátu. Ich súperom bude vo štvrtkovom šestnásťfinále v Santa Clare od 2.00 h SELČ výber Bosny a Hercegoviny.
Američania nevyhrali proti súperom z Európy už päť rokov. Napriek tomu budú v šestnásťfinále proti balkánskemu tímu favoriti. Pochettino na tlačovej konferencii v San Franciscu poprel, že by mal jeho tím špecifický problém v konfrontáciách s európskym štýlom hry. „Tomu neverím, je to skôr číra náhoda. Zajtra máme dobrú možnosť bojovať proti histórii. Bude to súboj nielen proti Bosne a Hercegovine, ale aj ´proti´ posledným piatim rokom. Máme pred sebou ďalšiu výzvu,“ citovala 54-ročného Argentínčana agentúra AFP. Doteraz posledné víťazstvo USA nad európskym súperom sa zrodilo v prípravnom zápase 19. decembra 2021. Zhodou okolností to bolo práve v konfrontácii s Bosnou. Od remízy 0:0 s Anglickom na uplynulých MS prehrali USA s Holandskom, Srbskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Belgickom, Portugalskom a po dvakrát s Nemeckom a Tureckom.
Američania sú v rebríčku FIFA o 46 miest vyššie ako ich najbližší oponent. Pochettino si však uvedomuje, že jeho zverencov nečaká ľahká úloha naplniť očakávania domáceho publika. „V prvom rade neverím, že sme favoriti. Musíme byť opatrí v týchto tvrdeniach. Chápem, že to môže byť preto, že sme hostiteľská krajina, ale mám plný rešpekt voči Bosne a Hercegovine,“ poznamenal Pochettino. Dôležitou správou pre neho je aj návrat krídelníka Christiana Pulisica, ktorý naskočil v závere skupiny ako striedajúci hráč po zranení proti Turecku. „Cítim sa dobre a som pripravený na zápas,“ vyhlásil Pulisic podľa AP.
Bosna a Hercegovina sa predstaví vo vyraďovacej fáze MS premiérovo. Na úvod turnaja vybojovala cenný bod proti domácej Kanade (1:1), na prehru so Švajčiarskom (1:4) reagoval tím Sergeja Barbareza triumfom nad Katarom (3:1). Bosna sa už o veľké prekvapenie v tomto roku postarala, keď v baráži o postup na MS zvládla duel s favorizovaným Talianskom. Balkánsky výber preto s radosťou posúva pozíciu favorita na opačnú stranu a s tým spojený aj tlak na svojho súpera. „Samozrejme, favoriti sú Američania. Hovorí o tom ich umiestnenie v skupine, sú domáci tím s výbornými menami. Nikdy sme však nemali problém s tým, že nás niekto považuje za outsidera,“ povedal Barbarez. Superpočítač analytickej spoločnosti Opta, ktorá spracúva exkluzívne dáta počas prebiehajúceho šampionátu, určil ako víťaza stretnutia v 67,5% z celkového počtu 25-tisíc simulácii hráčov USA.
Víťaza duelu USA - Bosna a Hercegovina čaká v osemfinále 7. júla súboj v Seattli proti úspešnejšiemu z dvojice Belgicko - Senegal.
Američania nevyhrali proti súperom z Európy už päť rokov. Napriek tomu budú v šestnásťfinále proti balkánskemu tímu favoriti. Pochettino na tlačovej konferencii v San Franciscu poprel, že by mal jeho tím špecifický problém v konfrontáciách s európskym štýlom hry. „Tomu neverím, je to skôr číra náhoda. Zajtra máme dobrú možnosť bojovať proti histórii. Bude to súboj nielen proti Bosne a Hercegovine, ale aj ´proti´ posledným piatim rokom. Máme pred sebou ďalšiu výzvu,“ citovala 54-ročného Argentínčana agentúra AFP. Doteraz posledné víťazstvo USA nad európskym súperom sa zrodilo v prípravnom zápase 19. decembra 2021. Zhodou okolností to bolo práve v konfrontácii s Bosnou. Od remízy 0:0 s Anglickom na uplynulých MS prehrali USA s Holandskom, Srbskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Belgickom, Portugalskom a po dvakrát s Nemeckom a Tureckom.
Američania sú v rebríčku FIFA o 46 miest vyššie ako ich najbližší oponent. Pochettino si však uvedomuje, že jeho zverencov nečaká ľahká úloha naplniť očakávania domáceho publika. „V prvom rade neverím, že sme favoriti. Musíme byť opatrí v týchto tvrdeniach. Chápem, že to môže byť preto, že sme hostiteľská krajina, ale mám plný rešpekt voči Bosne a Hercegovine,“ poznamenal Pochettino. Dôležitou správou pre neho je aj návrat krídelníka Christiana Pulisica, ktorý naskočil v závere skupiny ako striedajúci hráč po zranení proti Turecku. „Cítim sa dobre a som pripravený na zápas,“ vyhlásil Pulisic podľa AP.
Bosna a Hercegovina sa predstaví vo vyraďovacej fáze MS premiérovo. Na úvod turnaja vybojovala cenný bod proti domácej Kanade (1:1), na prehru so Švajčiarskom (1:4) reagoval tím Sergeja Barbareza triumfom nad Katarom (3:1). Bosna sa už o veľké prekvapenie v tomto roku postarala, keď v baráži o postup na MS zvládla duel s favorizovaným Talianskom. Balkánsky výber preto s radosťou posúva pozíciu favorita na opačnú stranu a s tým spojený aj tlak na svojho súpera. „Samozrejme, favoriti sú Američania. Hovorí o tom ich umiestnenie v skupine, sú domáci tím s výbornými menami. Nikdy sme však nemali problém s tým, že nás niekto považuje za outsidera,“ povedal Barbarez. Superpočítač analytickej spoločnosti Opta, ktorá spracúva exkluzívne dáta počas prebiehajúceho šampionátu, určil ako víťaza stretnutia v 67,5% z celkového počtu 25-tisíc simulácii hráčov USA.
Víťaza duelu USA - Bosna a Hercegovina čaká v osemfinále 7. júla súboj v Seattli proti úspešnejšiemu z dvojice Belgicko - Senegal.
štvrtok 2. júla, 02.00 h SELČ
Levi's Stadium (Santa Clara)
šestnásťfinále
USA - Bosna a Hercegovina, rozhodujú: Claus - Manis, Figueiredo (všetci Braz.)
predpokladané zostavy:
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Adams, Tillman - Dest, McKennie, Pulisic - Balogun
BaH: Vasilj - Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac - Bajraktarevič, Bašič, Šunjič, Alajbegovič - Demirovič, Džeko
Levi's Stadium (Santa Clara)
šestnásťfinále
USA - Bosna a Hercegovina, rozhodujú: Claus - Manis, Figueiredo (všetci Braz.)
predpokladané zostavy:
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Adams, Tillman - Dest, McKennie, Pulisic - Balogun
BaH: Vasilj - Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac - Bajraktarevič, Bašič, Šunjič, Alajbegovič - Demirovič, Džeko