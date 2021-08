Slováci zdolali aj Švédov, v semifinále sa stretnú s Fínskom

Hlinka Gretzky Cup 2021 - výsledky:



A-skupina (Břeclav):



Fínsko - Švajčiarsko 8:1 (5:0, 1:1, 2:0)

Česko - Rusko 3:7 (1:0, 1:5, 1:2)



Konečná tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 3 3 0 0 0 21:7 9



2. Fínsko 3 1 1 0 1 14:9 5



3. Česko 3 1 0 1 1 9:11 3



4. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 3:20 0





B-skupina (Piešťany)



USA - Nemecko 10:0 (2:0, 3:0, 5:0)

Slovensko - Švédsko 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)



Góly: 21. Štrbák (Nátny, Žlnka), 38. Štrbák (Čiernik, Nátny), 45. Nemec (Mešár), 46. Dvorský (Molnár) - 2. Hemström (Öhgren, Bystedt), 24. M. Hävelid (Bystedt), 48. Bystedt (M. Hävelid). Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, Rozhodovali: Novák, Hronský – Kacej, Jedlička, 500 divákov.



Zostava SR: Eliáš – Nemec, Moško, Štrbák, Nátny, Žabka, Kmec, Nahalka - Mešár, Repčík, Slafkovský – Sýkora, Petrovský, Žlnka – Čiernik, Dvorský, Molnár – Šotek, Suchý, Kopecký



Konečná tabuľka B-skupiny:



1. Slovensko 3 3 0 0 0 21:7 9



2. Švédsko 3 2 0 0 1 13:10 6



3. USA 3 1 0 0 2 15:10 3



4. Nemecko 3 0 0 0 3 5:27 0







Piešťany/Břeclav 4. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali vo svojom záverečnom vystúpení v B-skupine na Hlinka Gretzky Cupe v Piešťanoch nad Švédskom 4:3 a s tromi víťazstvami sa stali víťazmi skupiny. Už v utorok si vybojovali historický postup do semifinále tohto prestížneho turnaja, v ňom sa stretnú s druhým tímom břeclavskej A-skupiny Fínskom.Mladí Slováci v súboji so severanmi dvakrát prehrávali, ale na oba góly hostí odpovedal Maxim Štrbák a po dvoch tretinách bol stav 2:2. Kľúčový moment prišiel v záverečnej časti, keď Šimon Nemec a Dalibor Dvorský v priebehu 61 sekúnd dostali Slovákov do dvojgólového náskoku. Švédi už len skorigovali na konečných 3:4. Slováci vyhrali skupinu s tromi víťazstvami a s impozantným skóre 21:7.V ďalších zápasoch zvíťazili Američania v B-skupine v Piešťanoch nad Nemcami vysoko 10:0, v A-skupine v Břeclavi vyhrali Fíni nad Švajčiarmi 8:1 a domáci Česi prehrali s Rusmi 3:7. Do semifinále postúpili ako víťazi skupín Slováci a Rusi, z druhých miest Fíni a Švédi.