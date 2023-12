Američania na MS20 deklasovali Švajčiarsko a vedú B-skupinu

Švajčiarsko - USA 3:11 (1:5, 0:4, 2:2)



Góly: 10. G. Weber (Füllemann, Reinhard), 42. Christe (Füllemann, G. Weber), 50. Schild (Muggli, Taibel) – 2. Smith (Buium, Perreault), 4. Snuggerud, 9. Snuggerud (Gauthier), 13. Snuggerud (Gauthier), 19. Buium, 26. Brindley (Nazar), 30. Leonard (Brindley, Casey), 31. Brindley (Nazar, Fowler), 35. Howard, 48. Finley (Nazar), 55. Pohlkamp (Nazar, Finley)

1. USA 2 2 0 0 0 15:4 6



2. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 9:2 6



3. Česko 2 1 0 0 1 10:7 3



4. Nórsko 2 0 0 0 2 2:12 0



5. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 3:14 0

Göteborg 28. decembra (TASR) - Hokejisti USA deklasovali vo štvrtkovom zápase na MS hráčov do 20 rokov Švajčiarsko 11:3 a so šiestimi bodmi sa posunuli na čelo B-skupiny, o skóre pred Slovensko.Švajčiari, ktorí v stredu prehrali v Göteborgu so slovenskými reprezentantmi 0:3, čelili od úvodu gólovému uragánu. Američania nastrieľali súperovi už v prvej tretine päť gólov, keď sa hetrikom v priebehu siedmich minút blysol Jimmy Snuggerud. Ten vyhnal z bránky Lorina Grutera, jeho náhradník Ewan Huet inkasoval potom ešte šesťkrát. Gavin Brindley sa na vysokom víťazstve podieľal dvomi presnými zásahmi a asistenciou, Frank Nazar nazbieral štyri asistencie. USA sa najbližšie stretnú v piatok o 17.00 SEČ s Českom, Helvéti narazia v sobotu v rovnakom čase na Nórsko, čo môže byť kľúčový duel v boji o postup do štvrťfinále.