Američania nedopustili prekvapenie, Országh: „Príliš veľký rešpekt“
Miláno 21. februára (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Vladimír Országh bol po prehre v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 nespokojný s viacerými vecami. Uviedol, že v sobotnom zápase o bronz sa jeho zverenci musia vrátiť k tomu, čo ich zdobilo v predchádzajúcich stretnutiach.
Slováci ťahali s Američanmi dve tretiny za kratší koniec, až v tretej tretine si dvomi gólmi trochu napravili chuť. „Zápas nám trošku zväzoval ruky, uvedomovali sme si, proti komu nastupujeme. Vedeli sme, v čom sú Američania silní. Dávali sme im veľmi veľa času, nedostupovali sme ich prvé dve tretiny, robili sme zbytočné chyby a zlé rozhodnutia. Toľko chýb sme nespravili za tri zápasy, ale treba aj uznať kvalitu súpera, ktorý nás k tým chybám nútil. Chýbala nám aj disciplína, mali sme veľmi veľa vylúčených, ako keby sme mali až príliš veľký rešpekt,“ povedal Országh po zápase.
Američania boli kompaktní, hrali jednoducho a výborne bránili v oslabení. „Takýto večerný zápas sme doteraz ešte nehrali. Uvedomovali sme si, že toto je najťažší súper, proti akému nastupujeme. V tretej tretine sa už len dohrávalo. Musíme tento duel hodiť za hlavu, súboj s Fínskom je pre nás ako keby zápas sedem,“ dodal kouč SR.
Slováci majú napriek prehre stále šancu odniesť si z Milána olympijskú medailu, svoju druhú v ére samostatnosti. Na ZOH 2026 obhajujú bronz z Pekingu 2022, kde však neštartovali hviezdy z NHL. „Musíme hrať spolu a aktívne. Nesmieme im dať čas a priestor, dostávať jednoducho puky z pásma. To sme si v semifinále niekedy zbytočne komplikovali. Párkrát sme stratili puky na modrej čiare a proti takému súperovi ako je Amerika, to oni hneď využijú. Takže si musíme oddýchnuť a hodiť to za hlavu. Na turnaji sme ukázali, že vieme hrať aj proti veľkým mužstvám. Ako som povedal, čaká nás ten najdôležitejší zápas,“ dodal Országh.
So zámorským výberom sa Slovákom nedarilo ani v presilovkách, nedokázali si v početnej výhode vytvoriť želaný tlak. „Musíme to prebrať. Mali sme dve presilovky v prvej tretine, ale poriadne sme nevystrelili na bránku. Nemali sme momentum. Nemusíte dať gól v presilovke, ale musíte mať nejaký tlak a potrebujete, aby to momentum prišlo. Naopak, keď sa vám presilovky nedaria, tak to nás ubíjalo a upadali sme dole,“ uviedol slovenský kormidelník.
Po štvrtom góle USA vymenil brankára Samuela Hlavaja jeho náhradník Stanislav Škorvánek. Ku zmenám vo formáciách ale neprišlo. „Ja si myslím, že to nejakým spôsobom sedelo. Nechceme to rozbíjať, chalani si na seba zvykli za tých pár zápasov, čo hrali spolu,“ vysvetlil tréner.
V sobotnom súboji o bronz proti Fínom chcú jeho zverenci zopakovať výkon z prvého duelu, keď Severanov zdolali 4:1. „My sme sa pred treťou tretinou s USA pripravovali na to, že sa chceme vrátiť k tomu, čo nás zdobilo. Boli tam nejaké chyby, ale mali sme lepší pohyb, rýchlejšie sme dostupovali k hráčom, vypracovali sme si aj nejaké šance. Chceli sme nadviazať na to, čím sa chceme prezentovať v zápase o bronz,“ uzavrel Országh.
