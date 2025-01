Američania prvýkrát obhájili zlato. Sme dynastia, hovorí Leonard

Americkí hokejisti pózujú s trofejou po zisku zlatých medailí na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v kanadskej Ottawe v nedeľu 5. januára 2025. Foto: TASR/AP

Ottawa 6. januára (TASR) - Hokejisti USA triumfom na MS hráčov do 20 rokov v Ottawe potvrdili povesť silnej generácie. Partii okolo najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP) Ryana Leonarda sa podarilo to, čo žiadnym z ich predchodcov - zvíťaziť na dvoch juniorských šampionátoch po sebe." citovala Leonarda agentúra AFP.Triumf v Ottawe potvrdil dlhodobé pozitívne výsledky amerických juniorských tímov. Z uplynulých 10 MS majú bilanciu 3-1-3. Viacerí z víťazov nedeľňajšieho finále s Fínskom boli nielen pri vlaňajšom tíme, ale doviedli USA aj k titulu na MS hráčov do 18 rokov. Patria k nim Leonard, útočník Gabe Perreault, brankár Trey Augustine či obranca Zeev Buium, všetko veľké prísľuby amerického hokeja. "poznamenal Leonard, 8. hráč draftu 2023, v ktorom si ho vybral Washington Capitals.Do rovnakej organizácie patrí aj 18-ročný obranca Cole Hutson, ktorý s 11 bodmi (3+8) zvíťazil v kanadskom bodovaní turnaja. Hrdinom Američanov sa stal útočník Teddy Stiga, ktorý bol počas turnaja v pozícii náhradníka, no napokon si svoj jediný gól nechal na predĺženie finálového zápasu s Fínskom. Po prihrávke Buiuma unikol fínskej obrane a prekonal najlepšieho brankára turnaja Petteriho Rimpinena.poznamenal Stiga.Pre 35-ročného Davida Carlea to bol v mladom trénerskom veku už druhý významný úspech, Američanov doviedol k titulu aj na vlaňajšom šampionáte:" poznamenal Carle po tom, čo doviedol USA k 7. titulu na MS"20" (2004, 2010, 2013, 2017, 2021, 2024, 2025).Fíni viedli vo finálovom zápase 1:0 aj 3:1, ale herná prevaha zámorského tímu, ktorý od druhej tretiny prestrieľal súpera 32:11, sa premietla aj vo výsledku. Útočník Jesse Kiiskinen, ktorý otvoril skóre finálového zápasu a turnaj zakončil gólmi v šiestich zápasoch po sebe, dokázal potlačiť smútok z finálovej prehry.konštatoval Kiiskinen, ktorého síce draftoval v roku 2023 Nashville, no práva na neho už vlastní Detroit.