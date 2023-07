Američania sa na MS predstavia s 12 nováčikmi na medzinárodnej scéne

Nominácia USA na MS v basketbale na Filipínach, v Indonézii a Japonsku (25. 8. - 10. 9.):



rozohrávači: Jalen Brunson (New York), Tyrese Haliburton (Indiana)



krídla: Paolo Banchero (Orlando), Mikal Bridges (Brooklyn), Anthony Edwards (Minnesota), Josh Hart (New York), Brandon Ingram (New Orleans), Austin Reaves (Los Angeles Lakers)



pivoti: Cam Johnson (Brooklyn), Jaren Jackson (Memphis), Walker Kessler (Utah), Bobby Portis (Milwaukee)

Miami 7. júla (TASR) - Basketbalisti USA sa na svetovom šampionáte na Filipínach, v Indonézii a v Japonsku predstavia s hráčmi, ktorí doteraz nikdy neštartovali na MS ani olympijských hrách. Prevažne mladý kolektív však bude patriť ku kandidátom na zlato, kompletná dvanástka patrí vo svojich tímoch NBA medzi opory. Podujatie je na programe od 25. augusta do 10. septembra.Američania na predchádzajúcich MS pohoreli. V Číne v roku 2019 obsadili až 7. priečku, hoci v tíme nastúpili aj hviezdni hráči z NBA ako Jayson Tatum, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, či Khris Middleton. Z neúspechu sa však poučili a na olympiáde v Tokiu získali zlato. Ak chcú Američania na budúci rok obhajovať prvenstvo pod piatimi kruhmi v Paríži, stačí im na MS obsadiť ľubovoľnú priečku ako jeden z dvoch najlepších tímov z amerického svetadielu.V piatok zverejnenej nominácii je šesť hráčov, ktorí mali v uplynulej sezóne strelecký priemer aspoň 20 bodov na zápas. Sú nimi líder Indiany Tyrese Haliburton, ďalší rozohrávač Jalen Brunson z New Yorku a štyria krídelníci - Mikal Bridges z Brooklynu, Anthony Edwards z Minnesoty, Brandon Ingram z New Orleansu a jednotka draftu 2022 Paolo Banchero z Orlanda, ktorého reprezentácia USA získala do svojich radov, hoci v mládežníckych kategóriách hral za Taliansko. Pod košom bude k dispozícii najlepší obranca predchádzajúceho ročníka NBA Jaren Jackson z Memphisu i Walker Kessler, ktorý sa ako nováčik hneď zaradil do základnej zostavy Utahu. V nominácii je aj krídelník Austin Reaves, ktorý sa ako nedraftovaný hráč stal stabilnou súčasťou tímu Los Angeles Lakers.Tréner mužstva je Steve Kerr, ktorý vybojoval s Golden State štyri tituly v najprestížnejšej zámorskej súťaži. Jeho asistentmi budú kouč finalistov z Miami Erik Spoelstra i tréner Los Angeles Clippers Tyronn Lue. "," vyhlásil Kerr podľa AFP.Päťnásobní víťazi MS nastúpia v základnej skupine vo filipínskom meste Pasay. V C-skupine si zmerajú sily postupne s Novým Zélandom, Gréckom a Jordánskom. Ešte pred šampionátom ich môžu vidieť diváci aj v Európe. V Malage nastúpia v príprave 12. augusta proti Slovinsku a o deň neskôr si zmerajú sily s domácim Španielskom. Následne sa presunú do Spojených arabských emirátov, kde si zahrajú s Gréckom 18. augusta a s Nemeckom o dva dni neskôr.